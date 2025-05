Czerwcowa waloryzacja kapitału w ZUS – szansa na wyższą emeryturę

Już 1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadzi waloryzację kapitału emerytalnego. To kluczowy moment dla wszystkich przyszłych emerytów, ponieważ waloryzacja ZUS ma bezpośredni wpływ na wysokość przyszłych świadczeń.

Waloryzacja kapitału to coroczny proces, który polega na pomnożeniu stanu konta emerytalnego przez specjalny wskaźnik. Wskaźnik ten uwzględnia inflację i wzrost płac, co oznacza, że zgromadzone środki zyskują na wartości. Dzięki temu przyszli emeryci mogą liczyć na wyższą emeryturę.

Kto skorzysta na waloryzacji ZUS?

Waloryzacja ZUS obejmuje środki zgromadzone na kontach i subkontach ZUS do 31 grudnia poprzedniego roku. Eksperci prognozują, że tegoroczna waloryzacja kapitału emerytalnego może być wyjątkowo korzystna. Wskaźnik waloryzacji może sięgnąć nawet 14,2-14,3%. To oznacza, że kapitał emerytalny zgromadzony na kontach ZUS może wzrosnąć o kilkanaście procent, co przełoży się na znaczący wzrost przyszłej emerytury. Jeśli planujesz przejście na emeryturę w 2025 roku, to poczekaj z tą decyzją do lipca.

ZUS przeprowadza waloryzację kapitału emerytalnego w czerwcu. Oznacza to, że jeśli złożysz wniosek o emeryturę w lipcu lub później, Twój kapitał zostanie powiększony o wskaźnik waloryzacji.

Kto zyska najwięcej na waloryzacji kapitału w ZUS?

Najwięcej zyskają osoby, które zgromadziły duży kapitał emerytalny. Im wyższa kwota na koncie ZUS, tym większy będzie wzrost po waloryzacji. Dodatkowo, osoby w starszym wieku również mogą liczyć na większe korzyści, ponieważ ich kapitał będzie dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy dalszego życia.

Ważne!

Waloryzacja kapitału ZUS dotyczy tylko przyszłych emerytów. Osoby, które już pobierają emeryturę, nie skorzystają z czerwcowej waloryzacji kapitału. Dla nich przewidziana jest marcowa waloryzacja emerytur, która podwyższa wypłacane świadczenia.

Przykłady wyliczeń – Zobacz, o ile wzrośnie Twoja emerytura dzięki waloryzacji ZUS!

Jak podaje biznes.interia.pl - 60-latka, która zebrała na koncie emerytalnym 500 tys. zł i przechodzi na emeryturę przed waloryzacją kapitału otrzyma 1876 zł świadczenia. Po waloryzacji zgromadzony kapitał wzrosnąć może do ponad 571,5 tys. zł. Emerytura przyznana jej w lipcu sięgnęłaby więc 2145 zł, czyli ponad 250 zł więcej.

70-latek, który zebrał 600 tys. zł składek w ZUS, po przejściu na emeryturę w pierwszej połowie tego roku otrzymałby świadczenie w wysokości 3351 zł. Po czerwcowej waloryzacji kapitału środki na jego koncie urosłyby do 686 tys. zł, jego emerytura wyniosłaby 3832 zł, czyli prawie 500 zł więcej.

Ważne!

Pamiętaj, że to tylko przykładowe wyliczenia. Ostateczna wysokość Twojej emerytury zależy od wielu czynników, takich jak Twój wiek, staż pracy i wysokość zarobków. Jednak waloryzacja ZUS to realna szansa na podwyższenie Twojego przyszłego świadczenia!

