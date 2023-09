i Autor: pixabay

Ceny benzyny

Od poniedziałku wielka obniżka cen paliw. Sprawdź, ile zapłacisz na stacjach benzynowych

W Polsce ceny benzyny 95 i oleju napędowego ciągle wprowadzają w zakłopotanie kierowców. Ostatnio baryłka ropy naftowej kosztuje około 90 dolarów, a europejskie notowania paliw zbliżają się do najwyższych w roku. Dodatkowo, złotówka osłabia się w stosunku do dolara. Najnowszy raport e-petrol.pl wyjaśnia, że na stacjach paliw mamy do czynienia z prawdziwym fenomenem.