Kiedy czeka nas jednocyfrowa inflacja? Ekspert podaje termin

Tadeusz Białek o jednocyfrowej inflacji

Z danych GUS wynika, że inflacja liczona rok do roku spadła z poziomu 10,8 procent w czerwcu do 10,1 procent w sierpniu. Co istotne, w porównaniu do lipca nie odnotowano zmiany w tym wskaźniku. Prezes Białek zauważył, że obserwowany jest systematyczny spadek inflacji w ostatnich miesiącach, co prowadzi do optymistycznych prognoz.

Karpacz 2023 - korzyści dla sektora bankowego

Prezes Związku Banków Polskich podkreślił w programie "Pieniądze to nie wszystko", że spadek inflacji stanowi pozytywną wiadomość dla sektora bankowego, gdzie koszt pieniądza odgrywa kluczową rolę. Niższa inflacja może wpłynąć na obniżenie kosztów finansowania i stymulować działalność gospodarczą.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej

W kontekście spadającej inflacji pojawia się pytanie, czy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powinna obniżyć stopy procentowe. Tadeusz Białek wyraził oczekiwanie, że możemy spodziewać się obniżek stóp procentowych, a nawet cyklu obniżek. Jednakże podkreślił potrzebę ostrożności w tym zakresie, sugerując, że warto poczekać na dalszy spadek inflacji poniżej dwucyfrowego poziomu przed podejmowaniem decyzji.

Dotychczasowe działania RPP

Podczas ostatniego decyzyjnego posiedzenia w lipcu, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to utrzymanie stopy referencyjnej na poziomie 6,75 procent, stopy lombardowej na poziomie 7,25 procent, stopy depozytowej na poziomie 6,25 procent, stopy redyskontowej weksli na poziomie 6,8 procent oraz stopy dyskontowej weksli na poziomie 6,85 procent.

Obecna sytuacja gospodarcza i spadek inflacji stanowią istotne czynniki wpływające na dalsze decyzje RPP w kwestii stóp procentowych.

