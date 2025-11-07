Ile zarabia przeciętny Polak? GUS podał dane za III kwartał 2025 roku

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 roku wyniosło 8771,70 zł brutto.

Wzrost wynagrodzeń w III kwartale 2025 roku był nieznaczny w porównaniu do poprzednich kwartałów.

Dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 roku wyniosły 8750,34 zł brutto.

Dane kwartalne GUS obejmują wszystkie sektory gospodarki, a dane miesięczne tylko sektor przedsiębiorstw.

GUS podał dane o wynagrodzeniu w III kwartale 2025 roku

Jak ogłosił Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 roku wyniosło 8771,70 zł brutto. To ok. 6310 zł netto na rękę na umowie o pracę.

To więcej o 610 zł niż w ubiegłym roku gdy wynosiło 8161,62 zł brutto (to ok. 5894 zł na rękę przy umowie o pracę).

Jak kształtowały się wynagrodzenia w 2025 roku?

Jeszcze w IV kwartale 2024 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8477,21 zł brutto (ok. 6109 zł netto na umowie o pracę). W I kwartale 2025 roku wzrosło do 8962,28 zł brutto (ok. 6440 zł netto na umowie o pracę). Trzeba jednak pamiętać, że zwykle przeciętne wynagrodzenia w I kwartale są najwyższe, ze względu m.in. na nagrody roczne, premie etc.

Z kolei w drugim kwartale 2025 roku przeciętne wynagrodzenie spadło do 8748,63 zł brutto (ok. 6294 zł netto). Tym samym wzrost w III kwartale jest nieznaczny, bo jedynie o 23,07 zł brutto. To może oznaczać, że spada powoli dynamiczny wzrost wynagrodzeń z ostatnich lat.

Z kolei jeśli spojrzymy na dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, to te wyniosło 8750,34 zł we wrześniu 2025 roku; czyli niewiele mniej niż wynagrodzenia kwartalne. Warto podkreślić, dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw dotyczą tylko jednego wycinka gospodarki (przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 10 osób), więc pomijają mikroprzedsiębiorstwa i zarobki w tzw. budżetówce. Z kolei dane kwartalne dotyczą gospodarki narodowej, czyli wszystkich sektorów gospodarki.

