Szalejąca inflacja

Inflacja spada, a ceny wciąż rosną! Kiedy Polacy realnie odczują spadek drożyzny?

Szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego wskazał, że inflacja w marcu 2023 roku wyniosła 16,2 procent rok do roku. Dla porównania w lutym wskaźnik ten wyniósł 18,4 procent – to spadek o 2,2 punktu procentowego za ten sam okres. Jest to najbardziej optymistyczny odczyt od sierpnia 2022 roku, gdy inflacja wyniosła 16,1 procent. Czy to jednorazowe odchylenie, czy zwiastun kolejnych pozytywnych informacji? Analitycy londyńskiej firmy Unibet przygotowali prognozy inflacyjne dla Polski.