Co to są e-Doręczenia i kiedy zastąpią papierowe awizo?

Cyfrowa rewolucja w polskiej korespondencji ma już konkretną datę. Od 1 stycznia 2026 roku system e-Doręczeń stanie się obowiązkowy dla wielu instytucji publicznych, co dla milionów Polaków oznacza definitywny koniec papierowego awiza. Znana wszystkim żółta karteczka informująca o liście poleconym do odbioru na poczcie bezpowrotnie zniknie ze skrzynek w przypadku korespondencji urzędowej. Zastąpi ją w pełni cyfrowy, bezpieczny system komunikacji z państwem.

Jak podaje Poczta Polska, już dziś w systemie działa ponad 2 miliony elektronicznych skrzynek odbiorczych, a dynamika wzrostu jest imponująca — aż 75% z nich założono w ciągu ostatniego roku. Tylko w tym roku za pośrednictwem systemu e-Doręczeń nadano ponad 35 milionów przesyłek cyfrowych oraz hybrydowych. To pokazuje, że zmiana, choć formalnie wejdzie w życie za kilkanaście miesięcy, już teraz staje się częścią administracyjnej rzeczywistości.

Kogo obejmie obowiązek e-Doręczeń i co z osobami bez konta?

Nowe przepisy nie oznaczają, że każdy obywatel zostanie zmuszony do natychmiastowego założenia elektronicznej skrzynki. Obowiązek dotyczy przede wszystkim podmiotów publicznych, które będą musiały wysyłać korespondencję cyfrowo. Dla obywateli i firm system działa dwojako. Osoby, które założą swój adres do doręczeń elektronicznych (ADE), będą otrzymywać wszystkie pisma z urzędów wyłącznie w formie cyfrowej.

Co jednak z osobami, które nie zdecydują się na założenie konta lub nie mają dostępu do internetu? Dla nich przewidziano rozwiązanie hybrydowe. Urząd wyśle dokument elektronicznie do Poczty Polskiej, która automatycznie go wydrukuje, zapakuje w kopertę i dostarczy przez listonosza w tradycyjnej, papierowej formie. Oznacza to, że nikt nie zostanie wykluczony z obiegu informacji, a cyfryzacja ma na celu usprawnienie procesu po stronie nadawcy, gwarantując jednocześnie dostarczenie przesyłki każdemu odbiorcy.

Jak założyć adres do e-Doręczeń (ADE) krok po kroku?

Założenie adresu do e-Doręczeń jest proste i bezpłatne. Wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem strony rządowej gov.pl, używając do tego Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Po pomyślnej weryfikacji i aktywacji skrzynki użytkownik otrzymuje unikalny adres, który staje się jego oficjalnym kanałem komunikacji z administracją publiczną.

Każda wiadomość wysłana przez system e-Doręczeń jest w pełni bezpieczna, a jej status prawny jest równoważny z tradycyjnym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. System gwarantuje pewność co do tożsamości nadawcy i odbiorcy, a także zapewnia dowody nadania i odbioru korespondencji. Dzięki temu cyfrowa korespondencja staje się nie tylko wygodna, ale również w pełni wiarygodna z prawnego punktu widzenia.

E-Polecony: ile kosztuje cyfrowa alternatywa dla firm?

Obok obowiązkowych i bezpłatnych e-Doręczeń do komunikacji z urzędami, Poczta Polska rozwija również komercyjną usługę e-Polecony. Jest to cyfrowy odpowiednik listu poleconego przeznaczony do komunikacji między firmami oraz osobami prywatnymi. Pozwala on na całkowitą rezygnację z papieru również w relacjach biznesowych, co jest kluczowe dla przedsiębiorców wysyłających dziesiątki dokumentów dziennie.

Usługa dostępna jest na platformie ePoczta-Polska.pl, która działa przez całą dobę. Koszt jednej cyfrowej przesyłki w ramach pakietu e-Poleconych zaczyna się od mniej niż 2 zł, co czyni tę formę komunikacji znacznie tańszą i wygodniejszą od tradycyjnej poczty. Platforma oferuje również dodatkowe usługi, takie jak kwalifikowany podpis cyfrowy czy pieczęć elektroniczna, co czyni ją kompleksowym narzędziem do prowadzenia cyfrowego biura. Dla biznesu to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także cennego czasu.

