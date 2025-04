Tolerancja fotoradarów w Polsce: do jakiego przekroczenia prędkości można dostać mandat?

Pieniądze to nie wszystko

W programie "Pieniądze to nie wszystko", emitowanym na kanale "Super Expressu" na YouTube we wtorek 2 kwietnia 2025 roku o godz. 13:00, gościem Huberta Biskupskiego będzie Michał Rado. Rozmowa skupi się na kluczowych wyzwaniach stojących przed regionem, w tym na odbudowie po zniszczeniach powodziowych, przygotowaniach do letniego sezonu turystycznego oraz strategicznych inwestycjach kolejowych.

Michał Rado jako wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego podzieli się swoją wizją rozwoju regionu oraz przedstawi konkretne działania podejmowane przez władze wojewódzkie. Program "Pieniądze to nie wszystko" dostarczy widzom kompleksowej analizy sytuacji gospodarczej Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych i ich wpływu na rozwój turystyki w regionie.

Program "Pieniądze to nie wszystko" ma na celu przybliżenie widzom istotnych kwestii ekonomicznych dotyczących poszczególnych regionów Polski, a także przedstawienie strategii rozwoju województw w kontekście ogólnokrajowych wyzwań gospodarczych. Program umożliwia widzom lepsze zrozumienie lokalnych priorytetów i inicjatyw ekonomicznych.