Wyposażenie kuchni – AGD w promocji Lidla

Od 31 maja w Lidlu pojawi się wyjątkowa promocja sprzętu AGD, która pomoże Ci stworzyć funkcjonalną i stylową przestrzeń.

Wśród propozycji znajdziesz sokowirówkę HR1832/00, 500 W, marki Philips tańszą o 100 zł, w cenie 229 zł. Dzięki kompaktowej konstrukcji, doskonale dopasuje się do każdej kuchni. Przygotujesz w niej aż 1,5 litra soku bez konieczności opróżniania pojemnika na miąższ.

Dla miłośników zdrowego gotowania Lidl przygotował frytkownicę beztłuszczową air fryer XXL, 1800 W, GOURMETmaxx, tańszą o 150 zł, za 399 zł/zestaw (także na lidl.pl). Urządzenie umożliwia przygotowanie potraw w dziewięciu trybach, w tym m.in. frytowania, grillowania czy pieczenia. W zestawie znajduje się rożen do kurczaka, obracany koszyk zapewniający równomierne opiekanie oraz kratka do opiekania.

Dodatkowo blender ręczny z rozdrabniaczem, 350 W, SILVERCREST® KITCHEN TOOLS w supercenie 39,99 zł/zestaw, z funkcją turbo i dwoma trybami pracy: blendowaniem i rozdrabnianiem, pozwoli na szybkie przygotowanie pysznych koktajli, sosów i domowych zup.

Dla osób, które cenią elegancki wygląd, Lidl przygotował toster, 920 W, lub czajnik elektryczny, 3100 W, SILVERCREST® KITCHEN TOOLS, które dostaniemy taniej o 40 zł, za 89,99 zł/szt. (także na lidl.pl).

Akcesoria kuchenne – detale, które tworzą klimat

Zestaw 5 emaliowanych pojemników z pokrywkami FLORINA® w beżowym kolorze (29,99 zł/zestaw) to praktyczne i stylowe rozwiązanie do przechowywania żywności. W ofercie dostępny będzie także zestaw 3 lub 4 pojemników na przyprawy WENKO® (10 zł taniej, za 39,99 zł/zestaw; dostępny także na lidl.pl).

Dopełnieniem będą słoiki FLORINA® (6,99 zł/1 szt./1 zestaw), idealne do przechowywania domowych przetworów i ulubionych przypraw.

Promocje Lidl Plus – dodatkowe rabaty na wybrane produkty

Do piątku, 6 czerwca, Lidl zaprasza do skorzystania ze specjalnej oferty na dodatki.

Opiekacz 3 w 1 z wymiennymi płytami, 750 W, SILVERCREST® KITCHEN TOOLS to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie tradycyjne, domowe przyjemności. Z aplikacją Lidl Plus dostaniemy go 20 zł taniej, za 79 zł/zestaw (także na lidl.pl) – wystarczy aktywować kupon i zeskanować go przy kasie!

Do 6 czerwca w sklepach stacjonarnych, jak i online, znajdziemy także zgrzewarkę próżniową, 125 W, SILVERCREST® KITCHEN TOOLS, tańszą o 60 zł z aplikacją Lidl Plus, za 89 zł/zestaw. Dzięki niej produkty zachowają świeżość na dłużej, a funkcja „soft" do pakowania delikatnych potraw sprawi, że przechowywanie stanie się bardziej wszechstronne.

Dodatkowo Lidl poleca garnki emaliowane FLORINA®, które dostępne będą z rabatem 10 zł z aplikacją Lidl Plus