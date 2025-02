Ograniczenie powerbanków i e-papierosów na pokładzie samolotów. Nowe zasady

Apel do kupujących

Nowe zasady bezpieczeństwa w samolotach po pożarze na koreańskim lotnisku

28 stycznia doszło do pożaru na pokładzie samolotu Air Busan na międzynarodowym lotnisku Gimhae w Korei Południowej. Podczas przygotowań do odlotu do Hongkongu, stewardesa w tylnej części samolotu zauważyła ogień w schowku nad głowami pasażerów. Pasażerów bezpiecznie ewakuowano i obeszło się bez ofiar.

W związku z tym południowokoreańskie ministerstwo zajęło się zaostrzeniem przepisów bezpieczeństwa. Z nowych przepisów wynika, że pasażerowie będą mogli przewozić maksymalnie pięć przenośnych baterii (powerbanków) o maksymalnej mocy do 100 Wh. Zabronione będzie przewożenie baterii o mocy większej niż 160Wh.

Ponadto zostaną wprowadzone ograniczenia dotyczące umiejscowienia powerbanków i e-papierosów w podróży. Nie będzie można ich przechowywać w schowku nad głowami pasażerów. Wprowadzono także zakaz ładowania przenośnych baterii w czasie lotu.

Ilość i rodzaj baterii wnoszonych przez pasażerów ma być sprawdzana jeszcze w czasie kontroli bezpieczeństwa.

Których linii będą dotyczyć nowe zasady bezpieczeństwa?

Przepisy będą dotyczyły koreańskich linii lotniczych (które mogą operować także w Europie), tj. Korean Air, Estar Jet, T'way AirT'way, Jeju AirJeju Air, Jin AirJin Air, Air Busan i Air Seoul.

Zgodnie ze standardami międzynarodowymi, baterii nie można przewozić w bagażu rejestrowanym, gdyż istnieje ryzyko pożaru w przypadku zwarcia, w razie uszkodzenia baterii, lub też wady produkcyjnej. To oznacza, że powerbanki powinny znajdować się w bagażu podręcznym.

Nie ustalono jeszcze przyczyny styczniowego pożaru samolotu Air Busan. Nowe przepisy mają jednak zmniejszyć zagrożenie pożarowe na pokładach samolotów.

