Ceny działek w ROD

Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zyskały na popularności w dobie pandemii. Wtedy był boom na kawałki ziemi na świeżym powietrzu. Teraz coraz trudniej o nabycie takiej działki bezpośrednio od zarządu danego ROD, bo po prostu wolnych działek raczej nie ma. Ale istnieją inne możliwości. Choć działki w ROD nie można kupić na własność, to można nabyć prawo dzierżawy. Jak to działa w praktyce? Kiedy to dana osoba chce się pozbyć swojego ogrodu, to znajduje na nią drugiego chętnego. Jeśli jest to osoba z rodziny, to z reguły nie pobiera z tego tytułu opłat, ale jeśli ktoś obcy, to ustala sobie cenę za działkę (teoretycznie za nasadzenia i altanę) i zgłasza się do zarządu ROD, by formalnie przepisać dzierżawę na nową osobę. I teraz pojawia się pytanie. O jakich kwotach mówimy? Najuczciwiej byłoby po prostu wyliczyć, ile dane nasadzenia kosztują, wliczając w cenę koszty dotychczasowej uprawy, ile kosztuje altana i taką cenę podać nowemu dzierżawcy. Wiadomo, że wówczas cena byłaby o wiele niższa niż oferuje się na rynku. Zatem należy wprost powiedzieć, że często ceny są z kapelusza. Ceny działek przybrały kosmiczne kwoty. Horrendalnych sum żądają dotychczasowi dzierżawcy w dużych miastach. Generalnie ceny wahają się od 15 tys. zł do nawet 250 tys. zł.

Ostateczna decyzja zarządu ROD

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zgodę na przeniesienie praw do dzierżawy na konkretną osobę musi wyrazić zarząd ROD. Ma na to czas do 2 miesięcy od zgłoszenia. Zatem to, że stary dzierżawca dogadał się z nowym i umówił lub nawet pobrał określoną kwotę, jeszcze nic nie znaczy, bo decyzja zarządu może być negatywna.

