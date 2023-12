Ogromna zmiana w pociągach PKP. Duże ułatwienie dla podróżnych

Tuskowi zabraknie pieniędzy na 800 plus i babciowe?

Nowość w PKP Intercity

W końcu pasażerowie PKP Intercity doczekali się możliwości samodzielnego wyboru miejsc w pociągach poprzez odznaczenie miejsca na grafice. Taka opcja od dłuższego czasu obowiązuje już u innych przewoźników kolejowych i autobusowych. PKP Intercity wprowadziło pilotażowo graficzną rezerwację miejsc w wybranych składach wagonowych w lutym tego roku. W czerwcu tego roku graficzna rezerwacja biletów PKP Intercity była dostępna już w niemal 100 pociągach. To nie koniec zmian na kolei. Od niedzieli 10 grudnia, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy na kolei, PKP Intercity uruchomiło dziennie średnio 417 pociągów, natomiast w sezonie wakacyjnym kursować mają 454 pociągi. PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) to połączenia ekspresowe.

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie pod markami Twoje Linie Kolejowe, InterCity, Express Intercity i Express Intercity Premium. Przewoźnik obsługuje również przewozy w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.

