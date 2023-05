Ogromne emerytury polityków! Sprawdziliśmy, którzy Sejmowi emeryci dostają najwięcej

Emerytury sejmowych polityków. Bajońskie sumy, ale też kwoty poniżej minimalnej

Sejmowi emeryci mogą śmiało mówić o "wesołym życiu staruszka", bo oprócz sejmowego uposażenia dostają emerytury. A te często są naprawdę wysokie! Na najwyższe mogą liczyć posłowie, którzy pracowali w Parlamencie Europejskim. Na emeryturę nie może narzekać również prezes PiS Jarosław Kaczyński, którego świadczenie jest znacznie powyżej średniej emerytury, bo wynosi miesięcznie ponad 8000 zł!

Jednak nie wszyscy politycy mogą pochwalić się ogromnymi emeryturami. Na przykład Antoni Macierewicz otrzymuje z ZUS rocznie 44770,34 zł, czyli średnio co miesiąc 3730 zł. Dla porównania, średnia emerytura wynosi obecnie ok. 3300 zł brutto. Z kolei Janusz Korwin-Mikke z ZUS otrzymuje rocznie 15886,16 zł, czyli ok. 1323 zł. Tym samym działacz Konfederacji otrzymuje świadczenie niższe niż emerytura minimalna! Ale z pomocą przychodzi mu świadczenie z Parlamentu Europejskiego, które wynosi ok. 67 tys. zł brutto rocznie, czyli ok. 5583 zł brutto miesięcznie.

