Orlen chce wielkiej kwoty od byłego wiceprezesa. Ośmiorniczki nowa wersja

Prywatne wydatki za fundusze Orlenu? Michał Róg dopuścił się nadużyć?

"Analiza poszczególnych transakcji dokonywanych przez pozwanego prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż zakupy rzeczy lub usług nie stanowiły wydatków o charakterze służbowym, a były to transakcje realizowane wyłącznie w celach prywatnych" – to cytowany przez money.pl fragment pozwu Orlenu wobec byłego wiceprezesa.

"(...) Należy zwrócić uwagę m.in. na wydatek w The Equipment Room SoFi Stadium w wysokości 2 509,82 zł, który został przez Pozwanego opisany jako: oświadczenie spotkanie biznesowe z kontrahentami Orlen SA, usługa gastronomiczna. W rzeczywistości The Equipment Room SoFi Stadium to zlokalizowany na stadionie sportowym w Inglewood (aglomeracja Los Angeles w Stanach Zjednoczonych), oficjalny sklep drużyn futbolu amerykańskiego Los Angeles Rams i Los Angeles Chargers, w którym można kupić odzież sportową, koszulki, czapki oraz pamiątki związane z ww. klubami. Lokal ten z całą pewnością nie świadczy usług gastronomicznych, w związku z tym nie mogło się tam odbyć żadne spotkanie biznesowe z kontrahentem Orlen" – to kolejny fragment pozwu cytowany przez money.pl.

Największa część pozwu to wątpliwe koszty w restauracjach ze średnią ceną jednego wydatku rzędu kilku tysięcy zł.

Jak broni się były wiceprezes Orlen?

- Koszty miesięczne wynoszą około 5 tysięcy złotych. Czy na stanowisku wiceprezesa koncernu o kapitalizacji liczonej w miliardach złotych miałem zapraszać klientów do McDonalds? Spotkania biznesowe oraz upominki to standardowe praktyki w biznesie na tym poziomie – deklaruje Michał Róg w mediach społecznościowych.