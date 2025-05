Orlen i Grupa Azoty przedłużają negocjacje w sprawie Polimerów Police

Grupa Azoty i Orlen przedłużyły termin porozumienia w sprawie potencjalnej sprzedaży kompleksu chemicznego Polimery Police. Strony planują ustalić warunki transakcji i zakończyć negocjacje do 23 czerwca 2025 roku. Rozmowy dotyczą nabycia przez Orlen części lub wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins, która jest opiekunem kompleksu petrochemicznego Polimery Police. Pierwsze porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 17 stycznia 2025 roku. Wydłużenie terminu negocjacji ma na celu dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów potencjalnej fuzji.

Szczegóły porozumienia między Orlenem a Grupą Azoty w sprawie Polimerów Police

Porozumienie pomiędzy Orlenem a Grupą Azoty, Grupą Azoty Police i Grupą Azoty Polyolefins zostało przedłużone do 23 czerwca 2025 roku. Strony deklarują kontynuację współpracy w celu ustalenia warunków potencjalnej transakcji. Orlen ma możliwość nabycia wszystkich lub części akcji Grupy Azoty Polyolefins, należących do Grupy Azoty, lub przeprowadzenia inwestycji w innej formie. To kluczowy krok w potencjalnym przejęciu Polimerów Police przez Orlen.

Jak czytamy w komunikacie Azotów, "aneksowane porozumienie nawiązuje do umowy o współpracę i stabilizację pomiędzy kluczowymi interesariuszami". Umowa ta została podpisana 19 grudnia 2024 roku pomiędzy spółkami Grupy Azoty, Orlen S.A., Hyundai Engineering Co., LTD. oraz Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation. Umowa o współpracy i stabilizację również została przedłużona do 23 czerwca 2025 roku, co świadczy o zaangażowaniu wszystkich stron w proces negocjacji dotyczących Polimerów Police.

Polimery Police – kluczowa inwestycja w przemyśle chemicznym

Polimery Police to jedna z największych inwestycji w światowym przemyśle chemicznym. Kompleks petrochemiczny posiada instalacje do produkcji propylenu metodą PDH (o mocy produkcyjnej 429 tys. ton rocznie) i polipropylenu (o mocy produkcyjnej 437 tys. ton produktu rocznie) wraz z bazą logistyczną. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki i może znacząco wpłynąć na pozycję Orlenu na rynku petrochemicznym. Potencjalne przejęcie Polimerów Police przez Orlen to ważny krok w rozwoju polskiego sektora chemicznego.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest obecna na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Dzięki swojej pozycji, Grupa Azoty odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w Europie.