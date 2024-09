ORLEN: Rafineria Możejki będzie produkowała energię odnawialną

ORLEN w kierunku zielonej energii

– Podążamy ścieżką rozwoju wyznaczoną przez strategiczne cele Grupy ORLEN. Skutecznie unowocześniamy rafinerię Możejki wykorzystując do tego nowoczesne technologie i wdrażając ekologiczne rozwiązania, by minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Instalacja fotowoltaiczna, która powstanie na terenie rafinerii, umożliwi wyprodukowanie w ciągu roku około 45 tys. MWh energii elektrycznej. Spółka w całości wykorzysta ją na potrzeby własne m.in. do zasilania budynków biurowych i pozostałej infrastruktury rafineryjnej. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć koszty funkcjonowania zakładu, będzie także wpisywało się w realizowany przez koncern proces transformacji energetycznej – mówi Marek Gołębiewski, Prezes Zarządu ORLEN Lietuva.

Nowoczesne dwustronne panele mają wychwytywać światło słoneczne z góry i z dołu

Instalacja fotowoltaiczna powstanie na obszarze 600 tys. m kw. Będzie składała się z 68 tys. dwustronnych modułów PV o mocy 620 Wp każdy. Dwustronne panele mogą wychwytywać światło słoneczne zarówno z góry jak i z dołu, dzięki temu są bardziej wydajne w warunkach słabego oświetlenia, takich jak pochmurne dni. Tego typu moduły mogą wytworzyć do 30% więcej energii niż konwencjonalne moduły jednostronne. Projektowana instalacja umożliwi wyprodukowanie w skali roku ponad 45 tys. MWh energii elektrycznej. Dla porównania, to ilość, która pozwoliłaby naładować blisko pół miliona samochodów elektrycznych albo pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną dla około 15 tys. gospodarstw domowych.