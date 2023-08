i Autor: AP Photo/Czarek Sokolowski

OZE

Orlen ujawnił ile kosztuje budowa farmy wiatrowej

Zarząd i rada nadzorcza Orlenu wydały warunkowe decyzje inwestycyjne dotyczące uruchomienia fazy budowy projektu morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Bałtyku, o maksymalnej mocy do 1200 MW. Całkowity budżet projektu szacowany jest na ok. 4,73 mld euro. Koncern zakłada uzyskanie ok. 9 GW mocy zainstalowanych w OZE do 2030 roku.