ORLEN VC inwestuje w surowiec cenniejszy niż złoto

- Stawiamy na nowoczesne technologie i w ten sposób skutecznie wzmacniamy naszą konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku. Stworzyliśmy i dynamicznie rozwijamy największy polski fundusz Venture Capital, który stanowi realną wartość dodaną do naszej podstawowej działalności. Dostrzegamy duży potencjał w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych Apeiron Synthesis, które już teraz skutecznie konkurują na rynku wartym 30 mld dolarów. Jesteśmy otwarci na kolejne nowatorskie pomysły, w różnych obszarach biznesowych, które będą wspierały realizację naszej strategii i budowę silnego, nowoczesnego koncernu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Apeiron Synthesis z sukcesem komercjalizuje, opracowaną przez naukowców z Francji i USA oraz nagrodzoną w 2005 roku nagrodą Nobla, technologię metatezy olefin (proces chemiczny wykorzystywany w przemyśle). Firma specjalizuje się w opracowywaniu oraz komercyjnym wdrażaniu na światową skalę nowatorskich, rutenowych katalizatorów stosowanych w reakcji metatezy olefin. Technologia ta to niezwykle efektywna metoda syntezy która umożliwia skuteczniejszą, tańszą i przyjazną środowisku produkcję zaawansowanych związków chemicznych. Wiele reakcji chemicznych, w przeciwieństwie do tej metody, wymaga specjalnych warunków (jak wysoka temperatura i ciśnienie) lub prowadzi do produkcji dużej ilości odpadów. - Jako założyciele Apeiron Synthesis rozpoczęliśmy swoją drogę w Instytucie Chemii Organicznej PAN pod kierunkiem światowej sławy eksperta w dziedzinie metatezy olefin prof. Karola Greli. Dzięki wsparciu Wrocławskiego Parku Technologicznego, Fundacji na rzecz Nauki, PARP i NCBR, udało nam się zwiększyć skalę produkcji i przyciągnąć uwagę polskiego i międzynarodowego biznesu. Obecnie, dzięki wsparciu funduszy VC zajmujących się deep techem, Apeiron Synthesis znajduje się w ścisłej czołówce branży. - mówi Michał Bieniek CEO Apeiron Synthesis. Na światowym rynku katalizatorów metatezy obecnie funkcjonują 4 firmy, w tym Apeiron Synthesis. Są wśród nich specjalistyczne podmioty, koncentrujące się przede wszystkim na metatezie olefin (XiMo, Zannan Scitech, Apeiron Synthesis), jak również międzynarodowy koncern chemiczny Umicore, dla którego metateza jest jednym z wielu obszarów działalności. W Polsce Apeiron jest jedyną firmą oferującą katalizatory metatezy olefin do zastosowań przemysłowych. Kilogram tworzonego przez Apeiron Synthesis proszku jest warte nawet 70 tys. euro. Badania przeprowadzone przez jedną z firm farmaceutycznych wykazały, że synteza związku biologicznie czynnego, wymagająca dotąd 20 etapów, przy zastosowaniu metatezy, może być skrócona do 16 etapów. Przełoży się to na zmniejszenie kosztów produkcji o 20% i przyniesie oszczędności w wysokości 20 mln euro rocznie, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 600 mln euro. - Działania zespołu Apeiron śledziliśmy od lat, dzięki czemu byliśmy pewni, że skutecznie rozwiązują problem przed jakim stają nawet topowi gracze w wielu kluczowych branżach - ich surowiec pozwala otrzymywać złożone związki syntetyczne w sposób ekonomiczny i ekologiczny a skala zapotrzebowania na produkt szybko rośnie na całym świecie. Szczególnie cieszy nas partnerstwo z inwestorami branżowymi - ORLEN VC i Adamed. Przed nami kilkuletnie zaangażowanie w projekt wspólnie z silnym i doświadczonym gronem inwestorów, które - mamy nadzieję - zaprocentuje jednym z najciekawszych exitów na polskim rynku w tej branży - mówi Piotr Sławski, Partner zarządzający funduszem Aper Ventures, który specjalizuje się w inwestycjach z obszaru deep tech. ORLEN VC inwestuje w spółki technologiczne z Europy oraz Izraela znajdujące się na etapie ekspansji i pracujące nad nowoczesnymi produktami lub usługami m.in. w obszarze transformacji energetycznej i nowego przemysłu. Obecnie w portfolio funduszu, poza Aperion Synthesis znajdują się 3 inne spółki: ICSec - dostawca rozwiązań cybersecurity dla przemysłu, Eologix zajmujący się monitoringiem i poprawą efektywności turbin wiatrowych oraz Invert Robotics - producent opatentowanych robotów do inspekcji przemysłowych. ORLEN VC przeprowadził już także dwie inwestycje w fundusze – Emerald Technology Ventures ze Szwajcarii oraz Environmental Technologies Fund z Wielkiej Brytanii. Największy korporacyjny fundusz Venture Capital w Polsce, działający od połowy 2021 r., w ciągu 10 lat zainwestuje ok. 100 milionów euro w spółki technologiczne oferujące innowacyjne rozwiązania. Efektem tego będzie dynamiczne przyspieszenie transformacji koncernu, dzięki komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wdrażaniu nowych modeli biznesowych. Inwestycje ORLEN VC pozwalają koncernowi bezpośrednio i pośrednio wchodzić i rozwijać wspólnie z najlepszymi zespołami nowe perspektywiczne biznesy, które umacniają jego międzynarodową pozycję.

