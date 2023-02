Oscar dla polskiego filmu "IO" Skolimowskiego?! Bukmacherzy oceniają szanse Polaków

Mały ZUS plus do zmiany. Ważny apel do premiera Morawieckiego

Polski akcent

W kategorii „Najlepszy film międzynarodowy” nominację otrzymał „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Produkcja została już doceniona przez zagraniczną widownię, zdobywając nagrodę jury na festiwalu w Cannes. Według analityków STS, film ma szansę na Oscara, ale konkurencja jest niezwykle silna. W tej samej kategorii nominowany jest hit Netflixa „Na Zachodzie bez zmian” i to on jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa (kurs 1.10*). Za jego plecami plasują się „IO” oraz „Argentyna 1985”. Kurs na ich wygraną to 10.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 880 zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Zdaniem bukmacherów najmniejsze szanse na triumf mają filmy „Cicha dziewczyna” (kurs 12.00) oraz „Blisko” (kurs 15.00).

Najlepszy film

Według analityków STS zdecydowanie największe szanse na statuetkę w najważniejszej kategorii, czyli „Najlepszy film”, ma produkcja „Wszystko wszędzie naraz” z kursem 1.45. Po piętach depcze jej jednak „Duchy Inisherin” (kurs 3.50). Dużo mniej prawdopodobne jest, że Oscara zdobędzie film „Fabelmanowie” (kurs 12.00), Tar (kurs 25.00) czy „Na Zachodzie bez zmian” (kurs 35.00). Bukmacherzy praktycznie żadnych szans nie dają „Women Talking”, „Avatarowi: Istocie wody”, „Elvisowi” i „W trójkącie”, co odzwierciedla kurs 100.00 dla wszystkich tych filmów.

Najlepsze aktorki

W kategorii „Najlepsza aktorka” o statuetkę zawalczą między innymi Cate Blanchett („Tar”), Michelle Yeoh („Wszystko wszędzie naraz”), Andrea Riseborough („To Leslie”), Ana de Armas („Blondynka”) i Michelle Williams („Fabelmanowie”). Bój o statuetkę powinny stoczyć faworyzowana Cate Blanchett (kurs 1.70) z Michelle Yeoh (kurs 2.15).

Najlepszy aktor

Zdaniem ekspertów zacięty bój stoczą ze są nominowani w kategorii „Najlepszy aktor”. Faworytem jest Brendan Fraser za rolę w „Wielorybie” (kurs 1.65). Na podium znajdują się jeszcze Colin Farrell („Duchy Inisherin”) - kurs 3.25 oraz Austin Butler („Elvis”) - kurs 3.50. Większych szans nie daje się z kolei Paulowi Mescalowi („Aftersun”) - kurs 35.00 - oraz Billowi Nighy („Living”) - kurs 40.00.

Najlepszy reżyser

Kolejny zacięty pojedynek powinien odbyć się pomiędzy kandydatami do nagrody w kategorii „Najlepszy reżyser”. Po raz kolejny jednym z faworytów jest Steven Spielberg za film „Fabelmanowie” (kurs 2.25). Nieznacznie wśród typów wyprzedzają go jednak twórcy filmu „Wszystko wszędzie naraz” - Dan Kwan & Daniel Scheinert (kurs 1.65). Szanse mają jeszcze Martin McDonagh („Duchy Inisherin”) - kurs 10.00, Todd Field („Tar”) - kurs 20.00 oraz Ruben Östlund („W trójkącie”) - kurs 25.00.

Zwycięzców Oscarów 2023 poznamy w nocy z 12 na 13 marca, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre.

*Im niższy kurs, tym większe prawdopodobieństwo zdarzenia.

