Osoby w związkach partnerskich zyskają 28 tys. zł. Zaskakujący prezent od rządu

Związki partnerskie pomogą Polakom oszczędzić tysiące na podatkach

Związki partnerskie to nowa instytucja mająca zapewnić ochronę prawną zarejestrowanym związkom nieformalnym. Tym samym takie osoby dostaną nowe uprawnienia np. w opiece zdrowotnej (dostęp do dokumentacji medycznej partnera), ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy społecznej, dziedziczenia, udzielania prawa pobytu i ochrony międzynarodowej, dziedziczenia, oraz rozliczenia podatków.

Jak wskazują autorzy projekty obecnie w Polsce żyje ok. 2,3 mln osób w nieformalnych związkach (z czego ok. 162 tys. to związki jednopłciowe). To oznacza, że aż tak duża grupa, jeżeli ustawa wejdzie w życie - będzie mogła zarejestrować związek i rozliczać wspólnie podatki.

Wspólne rozliczenie PIT jest korzystne w szczególności dla par, w których jest spora dysproporcja w pensjach. Obecnie drugi próg podatkowy wynosi 120 tys. zł rocznie, więc rozliczenie z małżonkiem pozwoli uniknąć wyższej stawki podatkowej.

Jak wylicza w rozmowie z Business Insider Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFaktu jeśli tylko jeden partner pracuje i osiąga roczne dochody z umowę o pracę w kwocie pomiędzy 60-120 tys. zł, to możemy zaoszczędzić nawet 3,6 tys. zł w ujęciu rocznym. Maksymalnie można zyskać nawet 27,6 tys. zł rocznie, w sytuacji w której jeden partner zarabia przynajmniej 240 tys. zł, a drugi nie zarabia w ogóle.

Gdyby rozliczał się samemu, aż połowa jego zarobków (120 tys. zł) byłaby objęta składką podatkową 32 proc., a wspólne rozliczenie sprawi, że zapłaci od tej kwoty 12 proc.

Nie zawrzesz związku partnerskiego tylko dla podatku. Są haczyki

Są jednak haczyki, bo jak czytamy w ocenie skutków regulacji, ustawodawca chce uniknąć nadużyć do wykorzystania związku partnerskie do uzyskania preferencji podatkowej. Aby więc złożyć wspólne rozliczenie podatkowa konieczna jest wspólnota majątkowa, oraz pozostanie w związku partnerskim przez cały rok.

- W przypadku osób w związkach partnerskich, które zawrą związek w trakcie trwania roku podatkowego, wspólne rozliczenie będzie możliwe pod warunkiem, że związek ten trwał do końca roku podatkowego - wyjaśnia ustawa.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.