Związki partnerskie to niższe podatki? Tysiące Polaków zapłaci niższy PIT

Związki partnerskie coraz bliżej

W tym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informacje o projekcie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich.

Związki partnerskie w myśl projektu ustawy będą możliwe dla par tej samej płci, jak i dla par różnej płci. W rządowej informacji przekazano, że projekt zawiera też uregulowania dotyczące wspólnego majątku. Podano, że z chwilą zawarcia rejestrowanego związku partnerskiego osoby w niego wchodzące łączy ustrój rozdzielności majątkowej. Osoby w rejestrowanym związku partnerskim mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego (umowa majątkowa partnerska) ustanowić wspólność majątkową

Przywileje podatkowe w związkach partnerskich

Obecnie wspólnie rozliczać się z fiskusem mogą małżonkowie i rodzice samotnie wychowujący dzieci. Po zmianach do tej grupy dołączą również osoby w związkach partnerskich. Jak podkreśla Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFaktu, cytowany przez Business Insider, warunkiem który trzeba będzie spełnić, by rozliczać wspólnie PIT jest zawarcie umowy o wspólności majątkowej, którą trzeba będzie zawrzeć. Dzięki temu dwie bliskie osoby, pozostające w związku partnerskim, nawet tej samej płci, będą mogły korzystać z tej preferencji — tłumaczy ekspert. Juszczyk podkreśla też, że umowa o wspólnocie majątkowej to bardzo poważne zobowiązanie wobec drugiej osoby. Na poziomie majątkowym wręcz równoznaczne ze ślubem.

Wspólne rozliczenie z partnerem - ile można zyskać?

Wspólne rozliczenie może być bardzo korzystne. Szczególnie gdy w związku są duże różnice w zarobkach. Dzięki takiemu przywilejowi partner zarabiający dużo, może zamiast 32 proc. zapłacić tylko 12 proc. podatku.

W przypadku, gdy pracuje tylko jeden partner i osiąga dochody z umowy o pracę w kwocie pomiędzy 60 a 120 tys. zł., to na podatku można zaoszczędzić 3,6 tys. zł w ujęciu rocznym. Maksymalnie nawet 27,6 tys. zł - w przypadku, gdyby partner osiągał przychody na poziomie co najmniej 240 tys. zł., a drugi partner w nic nie zarabiał. Korzyści finansowe będą też w przypadku, gdy oboje partnerów zarabia. — Przykładowo pierwszy z partnerów osiąga dochód na poziomie 150 tys. zł, a drugi na poziomie 90 tys. zł. W takim przypadku oszczędność w rocznym rozliczeniu wyniesie 6 tys. zł w porównaniu z indywidualnym rozliczeniem — wylicza Piotr Juszczyk.