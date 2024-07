Kiedy obniżka stóp procentowych? Członek RPP podał ważny termin

Obniżki stóp procentowych w roku 2025? Wariant optymistyczny pod warunkami

W świetle lipcowej projekcji inflacji w 2025 r. może pojawić się przestrzeń do dyskusji o obniżkach stóp proc. w Polsce, a jeżeliby do tego doszło, to ostrożne podejście nakazywałoby, żeby ewentualne cięcia nie były zbyt duże - zadeklarował członek RPP Cezary Kochalski.

"Nie chcę recenzować, ani odnosić się do wypowiedzi Przewodniczącego RPP wypowiadanych z zastrzeżeniem, że są to wypowiedzi nie w imieniu Rady. Tak staram się czynić zawsze w odniesieniu do wszystkich członków Rady, co jest zgodne z obowiązującymi członków Rady dobrymi praktykami w zakresie wypowiedzi publicznych. Mogę natomiast wyrazić mój pogląd na temat tego, jak oceniam zachodzące procesy inflacyjne i gospodarcze. W tym kontekście mógłbym sobie wyobrazić sytuację, ze względu na ewentualne ryzyka dla inflacji, moment na decyzję o ewentualnych obniżkach stóp pojawiłby się dopiero w 2026 r. Ale odnosząc się do lipcowej projekcji i dostępnych informacji uważam, że przestrzeń do takiej dyskusji może pojawić się już w 2025 r." - powiedział Kochalski.

"Rynek obecnie wycenia do końca przyszłego roku 75 pb. obniżek. Mogę odnieść się do takich wycen jedynie bardzo ogólnie – wszystko zależy od napływających danych. Natomiast jeżeli przestrzeń do obniżek rzeczywiście pojawiłaby się w 2025 r. roku, to raczej zakładam, że ostrożne podejście nakazywało, aby nie byłyby zbyt duże. Przypominam, że rozmawiamy z perspektywy lipca 2024 r. o decyzjach, które miałyby być podjęte w 2025 r., na podstawie prognoz inflacji sięgających roku 2026. To jest daleka perspektywa, obarczona dużym ryzykiem i niepewnością" - dodał.

Prezes NBP prognozuje obniżki stóp procentowych dopiero w roku 2026?

Prezes NBP Adam Glapiński wskazał na lipcowej konferencji, że przy rosnącej inflacji można zapomnieć o obniżce stóp proc., a taka możliwość może pojawić się najwcześniej w 2026 r.

Inny członek RPP Henryk Wnorowski wyraził po lipcowym posiedzeniu opinię, że cięcia stóp będzie można rozważać, gdy inflacja przestanie znów rosnąć i minie szczyt, wg projekcji będzie to w II poł. 2025 r. Jego zdaniem rynkowe wyceny łącznej skali cięcia stóp w 2025 r. o 75 pb. być może się zrealizują, ale do wyobrażenia są przesłanki za większymi obniżkami. Z kolei w ocenie Ludwika Koteckiego dyskusja o niewielkiej korekcie stóp proc. może mieć miejsce w I/II kw. 2025 r., jeśli następne projekcje potwierdzą trwały spadek CPI do celu w 2026 r.

Jakie prognozy NBP w kwestii inflacji?

Wg lipcowej projekcji NBP inflacja w lipcu ponownie zacznie rosnąć, do 6,3 proc. w szczycie w I kw. 2025 r., a następnie będzie stopniowo obniżać się do 2,5 proc. w IV kw. 2026 r.

"Niewątpliwie posunięcia rządu w zakresie cen energii mają znaczenie dla ścieżki inflacji, podobnie jak konsekwencje wszczęcia procedury nadmiernego deficytu wobec Polski, choć w tym przypadku na razie jest to faza wstępna i nie wiemy, jaka będzie ostatecznie skala dostosowania fiskalnego". W kwestii kosztów prowadzenia polityki pieniężnej członek RPP podkreślił, że bank centralny nie jest instytucją nastawioną na zysk. Strata NBP za 2023 r. wyniosła 20,8 mld zł.