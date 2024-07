Znamy decyzję RPP ws. stóp procentowych. Glapiński twardo się upiera

Dramat Polki na wakacjach all inclusive. Wyjazd do Egiptu okazał się koszmarem

Utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie szeroko popierane przez ekonomistów

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. „Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie” – podał Narodowy Bank Polski w komunikacie.

„Zasadniczo nie widzimy przestrzeni do obniżek stóp procentowych – gospodarka się rozpędza, spadek inflacji bazowej wyhamowuje na poziomie przekraczającym cel inflacyjny RPP (cel inflacyjny wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.). Naszym zdaniem przestrzeń do obniżek pojawi się dopiero za 1,5 roku, może nieco wcześniej, ale najwcześniej dopiero pod koniec 2025 r.” – powiedział Karol Pogorzelski, analityk banku Pekao.

Ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w październiku 2023 r. Wtedy niektórzy ekonomiści prognozowali, że to początek cyklu. Jednak późniejsze posiedzenia RPP obniżek nie powodowały.

Analitycy spodziewają się wzrostu inflacji w Polsce. Argument przeciw obniżkom stóp procentowych

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 r. wzrosły o 2,6 proc. rok do roku. W swoim komentarzu do tych danych bank inwestycyjny Goldman Sachs zauważył, że powodem wzrostu inflacji była podwyżka cen żywności w wysokości 16 proc. miesiąc do miesiąca. Zwrócono uwagę, że w skali roku ceny żywności wzrosły z 1,6 proc. r/r do 2,5 proc. r/r i - przypomniano, że ma to związek z kwietniowym powrotem 5-procentowej stawki VAT na te produkty. Analitycy banku dodali jednocześnie, że wyhamowany został wzrost cen paliw transportowych z 3,6 proc. r/r do 1,6 proc. r/r.

Ekonomiści Goldman Sachs przekazali także, że spodziewają się w lipcu "znacznego wzrostu" inflacji w Polsce w związku z częściowo wygasającymi tarczami antyinflacyjnymi dotyczącymi cen energii dla gospodarstw domowych.

Opinia Goldman Sachs może być potraktowana przez RPP jako argument przeciwko obniżaniu stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach. Jeśli połączyć wspomnianą wcześniej opinię analityka Banku Pekao ze stanowiskiem Goldman Sachs, to utrzymanie niezminionych stóp procentowych wydaje się najbardziej oczywistą opcją dla RPP.

