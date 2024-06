Inflacja w sklepach wyhamowała. Tylko ta grupa produktów mocno drożeje

Koszyk zakupowy. Dynamika cen zależy od sklepu

- Tegoroczna wiosna w największych sieciach handlowych upływa pod znakiem stabilizacji cen. Nie oznacza to, że jest tanio, ale ceny zmieniają się nieznacznie w porównaniu do naszych poprzednich badań. W maju w porównaniu do kwietnia wzrost wyniósł mniej niż 1 procent, podobnie było w zestawieniu rok do roku. Naszym zdaniem obserwujemy teraz pewne uspokojenie cen w największych sieciach handlowych. Aktualnie sprzedawcy starają się przyciągnąć uwagę klientów akcjami specjalnymi związanymi z rozpoczynającymi się mistrzostwami Euro 2024 w piłce nożnej. W najbliższym czasie, jak co roku, konsumenci będą mogli liczyć na wiele ofert sezonowych a także tradycyjnych promocji, związanych z nadchodzącym latem i zaczynającymi się już niebawem wakacjami – komentuje wnioski z raportu Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM Sales Force Agency.

Jaki sklep najtańszy w maju?

Z majowego badania wynika, że pozycję lidera najniższych cen utrzymał Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego w tej sieci wyniósł 245,40 zł. To wzrost o 18,03 zł, czyli o 7,93% więcej niż najtańszy koszyk w kwietniu br., należący przed miesiącem również do sieci Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 5,54 zł (Biedronka) i 38,13 zł (Kaufland). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w maju 2024 r. odnotowano w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 328,15 zł.

Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było zrobić w hipermarketach - 288,23 zł. Natomiast w zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w sklepach typu dark store - 348,41 zł. Natomiast najtańsze zakupy (297,42zł) można było zrobić w sklepach tradycyjnych, czyli sieciach prowadzących sprzedaż stacjonarną.

Co staniało? Najbardziej produkty tłuszczowe

W ujęciu rok do roku spadek odnotowały produkty tłuszczowe (20,97%), mrożonki (2,84%), nabiał (1,01%), dodatki (0,55%), chemia domowa i kosmetyki (0,24%) oraz mięso, wędliny i ryby (0,17%).

W maju br. w przypadku minimalnych cen produktów liderem została Biedronka, która oferowała 19 produktów w cenach minimalnych. Kolejno uplasował się Auchan z 10 produktami z najniższymi cenami a następnie Kaufland (8 produktów) i Dino (3 produkty). W sieciach Aldi i Netto znalazły się po 2 najtańsze produkty a w sklepach E.Leclerc i Selgros Cash & Carry po 1 produkcie w cenach minimalnych na 40 analizowanych.

W największym stopniu zdrożały napoje. W maju br. wzrost ten wyniósł 18,80% wobec 2023 r. Produkty sypkie podrożały o 7,20%, używki i piwo o 4,33% oraz słodycze o 2,00%.

