Kaufland płaci za bramki Polaków. 10 zł za gola!

Kaufland daje 10 zł za gola Polaków

Już 16 czerwca Polska zagra swój pierwszy mecz na Euro 2024. Biało-czerwoni zagrają w Hamburgu z reprezentacją Holandii. Wszyscy kibicujemy polskiej reprezentacji a nowa promocja w Kauflandzie jest powiązana właśnie z wynikami naszej narodowej drużyny.

Za każdą bramkę strzeloną przez Polaków podczas Euro 2024 użytkownicy Kaufland Card zyskają 10 zł rabatu na kolejne zakupy. Aby skorzystać z rabatu trzeba aktywować kupon, a następnie wykorzystać go już dzień po meczu reprezentacji przy zakupach za min. 100 zł. Kolejne okazje do kibicowania Polakom i szanse na zdobycie nowych kuponów będą już 21 czerwca, wtedy Polska w Berlinie z Austriakami oraz 25 czerwca – mecz w Dortmundzie z Francją. Akcja Kauflandu zaplanowana jest na cały czas trwania EURO 2024, aż do 15 lipca. Wartość kuponu stanowić będzie wielokrotność 10 zł i liczby goli strzelonych przez reprezentację Polski drużynie przeciwnej.

Mega promocje na Euro 2024 w Kauflandzie

Kaufland oferuje dużo rabatów i promocji na produkty, nie tylko dla kibiców. Wśród nich znajdują się oczywiście napoje i przekąski – w promocyjnych cenach, a także gadżety w postaci flag, koszulek, czapek i innych ozdób w biało-czerwonych barwach, których nie może zabraknąć w niezbędniku każdego kibica.

