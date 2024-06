Promocje na Euro 2024 w Lidlu! Chipsy za grosz, mega rabaty na zakupy

Te polskie miasta dopłacają do 2500 zł do zakupu roweru! Jak dostać pieniądze?

Przekąski na Euro 2024 w promocji Lidla

Słonecznik solony (3,99 zł/ 200 g/ 1 opak.) oraz orzeszki z pieca (13,99 zł/ 380 g/ 1 opak.), świetnie sprawdzą się jako przekąska na każdy mecz. Jeśli zdecydujemy się na grilla to w promocji w Lidlu mamy ketchup XXL marki Kotlin (9,99 zł/ 950 g/ 1 szt.) oraz musztardę smakową Kamis (3,49 zł/ 185 g/ 1 szt.) – doskonałe dodatki do kiełbasek i kanapek. Lidl oferuje również bułki do hamburgerów za jedyne 4,99 zł/ 300 g/ 1 opak. oraz antipasti z nadzieniem (18,99 zł/ szt.). Lidl promuje tez gotowe dania - pizzę z kurczakiem (11,99 zł/ 385 g/ 1 szt.), nuggetsy z kurczaka (12,99 zł/ 400 g) i zestaw przekąsek z sosem chili (14,99 zł/ 450 g).

Promocja w Lidlu - chipsy za grosz

Jeszcze tylko w sobotę 15 czerwca wszystkie chipsy i chrupki marki Snack Day, kupimy w promocji 2+1 za grosz! To nie jedyne przekąski dostępne w Lidlu. Orzeszki ziemne prażone w karmelu (13,99 zł/ 900 g/ 1 opak.) to propozycja dla tych, którzy lubią połączenie słodkiego i słonego, a pistacje kalifornijskie XXL (17,49 zł/ 300 g/ 1 opak.) to coś dla miłośników bardziej międzynarodowych smaków. Oprócz tego, w ofercie dostępna będzie taca przekąsek (12,99 zł/ 250 g/ 1 opak.) oraz królewska mieszanka orzechów (22,99 zł/ 500 g/ 1 opak).

Mega rabaty z aplikacją Lidl Plus

Użytkownicy aplikacji mobilnej Lidl Plus, którzy od piątku 14 czerwca do soboty 15 czerwca wydadzą na zakupy minimum 100 zł otrzymają rabat w wysokości 10 zł. Rabat będzie rósł proporcjonalnie do kwoty wydanej na zakupy: 20 zł za wydane 200 zł i 30 zł, jeśli na produkty w koszyku kosztowały 300 zł. Wystarczy aktywować odpowiedni kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus.

Dodatkowo aż do 13 lipca 2024, skanując aplikację Lidl Plus podczas zakupów, w ramach akcji „Szczęśliwa Bramka”, użytkownicy mogą strzelić wirtualny rzut karny w aplikacji. Za każdą strzeloną bramkę, klienci zgarną dodatkowy kupon z mistrzowskimi rabatami!

