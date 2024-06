i Autor: PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS, Shutterstock

Pieniądze na boisku

EURO 2024. Polska bez szans na wyjście z grupy. Finansowe starcie

Łączna wycena wszystkich Biało-Czerwonych, którzy jadą na Euro to 210 mln euro. Zsumowana przez firmę Rankomat wartość reprezentacji Holandii jest ponad 3,5 wyższa niż Biało-Czerwonych, a Francji - niemal sześć razy większa. Polska, z wartością 210 mln euro, zajmuje 16. miejsce, wyprzedzając jedynie Szkocję i Słowację. To spadek w porównaniu do poprzedniego EURO 2020 m.in. przez niższą wycenę Lewandowskiego.