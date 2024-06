Pracownicy Lidla zarobią niemal 6000 zł na start! Wielka podwyżka pensji

Rząd powiększa strefę buforową na granicy z Białorusią. Co to oznacza dla mieszkańców?

Druga podwyżka pensji w Lidlu w 2024 roku. Ile płacą w Lidlu?

Wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów od lipca ponownie wzrosną. W 2024 roku Lidl przeznaczy na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 240 mln zł. Zespół firmy liczy aktualnie blisko 27 000 osób. W tym roku Lidl planuje wzrost zatrudnienia łącznie o ponad 600 osób – w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.Od lipca 2024 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4750 zł brutto do 5700 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy od 4950 zł brutto do 5900 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 5150 zł brutto do 6150 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 5200 zł brutto do 5850 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu od 5500 zł brutto do 6100 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5750 zł brutto do 6400 zł brutto, a po trzech latach pracy od 6100 zł brutto do 6700 zł brutto.Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7400 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko.

Nie tylko wyższe pensje. Benefity w Lidlu

Poza wysokimi wynagrodzeniami Lidl Polska gwarantuje swojej załodze szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, karty MultiSport oraz Medicover Sport, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Wprowadzono także dodatkowy benefit, czyli roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia. W marcu w ramach świątecznej odsłony akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus, pracownicy otrzymali kupony rabatowe o łącznej wartości 400 zł na zakupy w sklepach Lidla. Promocja skierowana była do pracowników oraz współpracowników, a także osób zatrudnionych przez niektórych kontrahentów.

