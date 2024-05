Lidl rozdaje bilety na finał EURO 2024! Kto je może dostać?

Pakiety na Euro 2024 do wygrania w Lidlu!

W turnieju, który odbędzie się w Niemczech w dniach od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r., zobaczymy najlepsze reprezentacje piłkarskie w Europie, rywalizujące o tytuł Mistrza Europy. Już teraz razem z Lidl Polska możesz wygrać bilety na to wyjątkowe wydarzenie. Nagroda obejmuje bilety na mecz dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej, podróż w dwie strony, zakwaterowanie dla obojga w pokoju 2-osobowym oraz przejazd na stadion i do hotelu. Do wygrania jest aż 50 pakietów: 10 pakietów na mecz finałowy, 15 pakietów na mecze półfinału oraz 25 pakietów na mecze ćwierćfinału. Akcja potrwa do 31 maja 2024 r.

Co zrobić by wygrać bilety na Euro 2024 w Lidlu?

Uczestnik, chcący wziąć udział w konkursie, powinien:

* być zarejestrowanym i zalogowanym w aplikacji Lidl Plus,

* dokonać zakupów za minimum 150,00 zł w dniach obowiązywania akcji w dowolnym sklepie stacjonarnym sieci Lidl w Polsce wraz z zeskanowaniem przy kasie Karty Lidl Plus,

* wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny po kliknięciu w baner w aplikacji Lidl Plus po zrobieniu zakupu lub pod linkiem),

*udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Wyobraź sobie mecz piłki nożnej, w którym biorą udział produkty z oferty Lidla. Powołaj do składu najlepszą jedenastkę i napisz, jaki produkt powinien grać na jakiej pozycji?”,

* potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.

Ważne!

Do kwoty zakupu nie są wliczane m.in. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz karty prezentowe nabyte w sklepach Lidl Polska.

