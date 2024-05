Bilety na EURO 2024. PKP rusza ze sprzedażą na trasach do Niemiec

PKP Intercity uruchomi dwie pary pociągów z Warszawy: jedną parę do Hamburga i jedną do Dortmundu, które przewiozą kibiców na grupowe mecze reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Pociągi do Hamburga i Dortmundu wyruszą z Polski wieczorem w dniu poprzedzającym mecz, docierając na miejsce rano w dniu spotkania. Składy powrotne wyruszą wieczorem po zakończonych meczach Polaków, a do kraju dotrą następnego dnia rano.- Chcemy, aby polscy kibice mogli bezpiecznie udać się na mecz lub do strefy kibica i mieć pewność, że po zakończeniu spotkania równie bezpiecznie wrócą do domu. Koszt biletu jest bardzo atrakcyjny i jest interesującą alternatywą dla podróży do Niemiec samochodem – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Ile kosztują bilety PKP na mecze Polski na EURO 2024?

Cena biletu na pociąg PKP Intercity do Hamburga lub Dortmundu wynosi 54,90 euro czyli ok. 250 zł (w zależności od kursu euro). Co ważne, ta kwota obejmuje także powrót kibiców do Polski. Przejazd z Niemiec do Polski odbywać się będzie w tym samym wagonie i na tym samym miejscu co przejazd do Niemiec. Cena biletu jest zryczałtowana, co oznacza, że nie są od niej stosowane ulgi, opusty ani zniżki dla dzieci. Nie istnieje możliwość zakupu biletu w jedną stronę, a oferta jest bezzwrotna. Bilety będą dostępne do nabycia w kasach biletowych, w pociągu, w serwisie e-IC oraz w aplikacji PKP Intercity. W każdym z pociągów będzie około 700 dostępnych miejsc. Nie przewiduje się zwiększonej puli biletów promocyjnych.

- Naszym celem i misją jest odpowiadanie na potrzeby podróżnych. Dlatego przy podejmowaniu decyzji zawsze stawiamy ich na pierwszym miejscu. Nie inaczej było w przypadku uruchomienia dodatkowych pociągów na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które zabiorą kibiców na mecze naszej reprezentacji – mówi Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

Mecze Polski na EURO 2024. Odjazd pociągów z Polski do Niemiec

Pierwszy mecz, w którym wezmą udział Polacy, odbędzie się na Volksparkstadion w niedzielę 16 czerwca, a ich przeciwnikiem będzie reprezentacja Holandii. Pociąg do Hamburga wyruszy z Warszawy Wschodniej dzień wcześniej o 21.39, z przystankami w Kutnie, Koninie, Poznaniu i Rzepinie. Dotarcie na miejsce zaplanowano na 6.49. Wyjazd z Hamburga zaś jest przewidziany tego samego dnia na 20.57, a pociąg powrotny dotrze do Warszawy dzień później o 6.36.

Ostatnie spotkanie grupowe z Francją zaplanowano na 25 czerwca na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Skład PKP Intercity, podobnie jak w przypadku pociągu do Hamburga, wyruszy z Warszawy Wschodniej o 21.39 w dniu poprzedzającym mecz, zatrzymując się na tych samych stacjach. Przyjazd do Dortmundu zaplanowany jest na 8.41 dnia następnego. Pociąg powrotny zabierze pasażerów po meczu o 21.41, a do Warszawy dotrze o 8.47 dnia następnego.

Na czas trwania rozgrywek Euro 2024 pociągi jadące z Polski do Berlina będą kursowały codziennie. Przewoźnik zapewni także większą liczbę miejsc podróżnym – od 13 do 27 czerwca br. PKP Intercity zaplanowało wzmocnienia 202 pociągów 598 dodatkowymi wagonami w pociągach kursujących między Polską a Niemcami, w połączeniach z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Przemyśla, Wrocławia i Poznania.

Interrail Pass – specjalna oferta dla kibiców

Wszyscy kibice, którzy emocje związane z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej chcą połączyć ze zwiedzaniem Niemiec, będą zadowoleni z oferty na bilety Interrail Pass, w ramach której będą one dostępne z 25 proc. zniżką. Warunkiem do jej uzyskania jest posiadanie biletu na mecz odbywający się w ramach turnieju.

Interrail Pass umożliwia przejazdy pociągami w dowolnie wybrane dni w ramach określonego przy zakupie głównego terminu ważności. Podróżni mogą wybrać 4, 5 lub 7 dowolnych dni przejazdów do wykorzystania w ciągu miesięcznego terminu ważności albo 10 lub 15 dni przejazdów w ciągu dwóch miesięcy. Co ważne, w trakcie jednego dnia można podróżować dowolną liczbą pociągów.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.