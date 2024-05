Ceny są naprawdę konkurencyjne

Wadą takich mieszkań może być lokalizacja, związana z bliskością infrastruktury kolejowej. Niemniej przynajmniej część lokali jest od razu do zamieszkania, ewentualnie po lekkim liftingu. To co najważniejsze to uregulowany status gruntu. Mieszkania należą do Skarbu Państwa, a PKP S.A. przysługuje prawo użytkowania wieczystego. To pozwala wykupić mieszkanie na własność.

Ceny są wyjątkowo konkurencyjne w porównaniu do rynkowych ofert. Przypomnijmy tylko, że w Krakowie w ciągu 12 miesięcy przeciętna cena ofertowa wzrosła z 11 281 zł za mkw. do 15 652 zł za mkw, w Warszawie cena za metr średnio to 16 221zł.

Tymczasem spółka kolejowa ma ceny naprawdę konkurencyjne w stosunku do ofert rynkowej.

Jak wylicza portal wp.pl, przy ul. Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu mieszkanie o powierzchni 79 mkw. można kupić za 320 tys. złotych, dalej portal podaje, że możemy również kupić 42 mkw. na warszawskiej Pradze Północ za 470 tys. Z kolei za 53 mkw. na Woli w stolicy, orientacyjnie zapłacimy 370 tys. Jak czytamy w wp.pl, znacznie taniej jest w Ciechanowie. Tu jak odnotowuje portal, 40-metrowe mieszkanie można kupić już od 80 tys. zł, a za ponad dwa razy większy metraż zapłacimy 280 tys. zł.

Portal znalazł również najtańsze mieszkanie w Czerwonce na Mazurach. W tej lokalizacji, za 23 mkw. zapłacimy jedynie 17 tys. zł.

Na stronach spółki kolejowej mamy dostępny szablon, w którym wybieramy miejscowość, przeznaczenie i typ jak również cena nieruchomości.

EKG 2024 Andrzej Gantner Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.