Dzień Matki 2024. Doskonałe prezenty kupisz w Lidlu

Dodatki luksusowej marki w promocji Lidla

Każda mama, która ceni sobie klasę i elegancję, na pewno ucieszy się z jedwabnej apaszki kultowej marki Wittchen za jedyne 49,99 zł/szt. dostępnej w wielu wzorach i kolorach. Na prezent doskonale pasuje też pojemna kosmetyczka Wittchen (99 zł/szt.) w modnych kolorach.

Lidl - mega promocje na kosmetyki

Suszarka do włosów Cecotec 2600 W za 129 zł/szt. z funkcją jonizacji i zimnego nadmuchu dostępna jest w zestawie z dwoma dyfuzorami, które pozwolą w łatwy sposób ułożyć wymarzoną fryzurę. A jeśli mamie marzą się gładkie i lśniące włosy, prostownica i lokówka 2 w 1 Cecotec z powłoką tytanową za 119 zł/szt. będzie idealnym rozwiązaniem.

W sklepach Lidla znajdziemy też szeroki wybór akcesoriów do pedicure w 4 wariantach, każdy za jedyne 3,99 zł/szt. Dodatkowo, elektroniczny pilnik do stóp z zestawem akcesoriów za 29,99 zł/zestaw, to doskonałe rozwiązanie dla mam, które pragną zadbać o zdrowie i wygląd swoich stóp w prosty i skuteczny sposób.

Kolekcja ubrań z lnu w Lidlu

Od poniedziałku 20 maja w sklepach Lidl dostępna będzie również wyjątkowa kolekcja ubrań z lnem. W ofercie znajdziemy koszulę damską z lnem (55 proc. lnu i 45 proc. bawełny) w cenie 39,99 zł/szt., spodenki z lnem (55proc. lnu i 45 proc. bawełny) w cenie 29,99 zł/para, top z lnu (29,99 zł/szt.) oraz sukienka z lnem 25 proc. taniej, w cenie 29,99 zł. Połączenie bawełny z lnem sprawia, że materiał mniej się gniecie, jest lekki i przewiewny.

Promocje na Dzień Matki w sklepie online Lidl Polska

Jak zawsze, jeszcze więcej prezentów klienci mogą znaleźć w sklepie online Lidl Polska. Dla mamy z duszą artystki sieć przygotowała m.in. sztalugę stołową w eleganckiej walizce za 149 zł/szt. oraz zestaw do kaligrafii za jedyne 34,99 zł/szt. W ofercie online znajduje się poduszka do masażu shiatsu Silvercrest Personal Care (159 zł/szt), która zapewni odprężenie i ulgę w codziennym stresie w zaciszu własnego domu oraz zestaw do stylizacji paznokci z lampą UBA 45 W za 159 zł.

