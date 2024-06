Prezenty na Dzień Ojca w Lidlu. Nie tylko dla fanów sportu i EURO 2024

Niemiecki test proszków do prania. Najlepszy kupisz w Polsce za grosze

W Lidlu kupimy kubek termiczny Dafi za jedyne 24,99 zł/szt., butelkę termiczną Dafi Easy za 34,99 zł. Wykonana ze stali nierdzewnej, utrzymuje napoje zimne i gorące nawet do kilku godzin. Wyróżnia się stylowym designem i jest dostępna w trzech opcjach kolorystycznych. Z kolei dla dbających o odpowiednie nawadnianie, sieć sklepów poleca butelkę filtrującą Solid Dafi w różnych kolorach i dwóch pojemnościach: 500 ml za 44,99 zł/szt. oraz 700 ml za 49,99 zł/szt.

Modna odzież na każdą okazję

W ofercie Lidla na Dzień Ojca nie zabrakło stylowych ubrań – dla lubiących zadać szyku na co dzień! W kolekcji znajdziemy koszulę męską z bawełny marki LIVERGY w kilku dostępnych wzorach aż 30 proc. taniej za jedyne 28,00 zł/szt. To klasyka, która sprawdzi się w każdej sytuacji. Podczas sezonu letniego niezastąpione mogą okazać się bermudy męskie (35,00 zł/szt.) i bermudy cargo (35,00 zł/szt.) marki LIVERGY. Dla taty ceniącego sportową elegancję Lidl przygotował koszulkę polo męską marki LIVERGY w supercenie (24,00 zł/szt.). Dostępna w różnych odcieniach, sprawdzi się na co dzień, jak i podczas nieformalnych spotkań. Dopełnieniem oferty dla tych, którzy cenią wygodę są sneakersy męskie marki LIVERGY 10 zł taniej za 49,90 zł/szt.

Niezbędniki do warsztatu

Lidl przygotował szeroką gamę narzędzi i akcesoriów od Parkside. W ofercie znajdziemy szlifierkę kątową 20 zł taniej za jedyne 79,99 zł/szt., stworzoną do precyzyjnych cięć i szlifowania różnych materiałów oraz szlifierkę taśmową 900 W do kupienia aż o 50 zł taniej za 149 zł/zestaw. Dodatkowo każdy tata-złota rączka, ucieszy się z zestawu wkrętaków i XXL w promocyjnej cenie o 20 zł taniej za 99,00 zł/zestaw, który zawiera szeroki asortyment elementów o różnych rozmiarach.

Promocje na Euro 2024 w Lidlu

W ofercie sieci można znaleźć zestaw 2 szklanek z kolekcji UEFA EURO 2024 (19,99 zł/zestaw) oraz coś dla największych fanów - zestaw kolekcjonerski UEFA EURO 2024 (34,99 zł/zestaw) z albumem i 6 naklejkami oraz metalowym pudełkiem z 55 naklejkami piłkarzy. A może coś na wspólny wieczór z tatą? Lidl proponuje zestawy stadionów z klocków (39,99 zł/zestaw). A chwilę wytchnienia po intensywnym dniu – w pracy, po podróży czy majsterkowaniu. W ofercie znajdziemy poduszkę do masażu marki SILVERCREST za 99,00 zł/szt.

