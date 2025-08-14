Będą zmiany w rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (emerytura dla matek 4+).

(emerytura dla matek 4+). Do tej pory następowała dyskryminacja ojców w dostępie do świadczeń

w dostępie do świadczeń Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastiana Gajewskiego stwierdzi, że obecne przepisy są niezgodne z Konstytucją.

Emerytura dla Ojca 4+: zmiana w świadczeniach rodzicielskich

"Rzeczpospolita" zapowiada, że mężczyźni poświęcający się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci mogą wkrótce zyskać prawo do tzw. matczynej emerytury. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapowiada zmiany w zasadach przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, co ma na celu wyrównanie szans ojców w dostępie do tego wsparcia.

Obecnie rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje przede wszystkim kobietom, które nie pracowały zawodowo, a poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Wysokość świadczenia jest równa najniższej emeryturze. Mężczyźni mogą ubiegać się o to wsparcie jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Według statystyk od 2019 roku zarejestrowano ponad 100 tysięcy wniosków, z czego zaledwie 667 złożyli ojcowie.

Wiceminister rodziny o rozszerzeniu przepisów: Konstytucja gwarantuje równość

Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zapowiedział rewolucyjne zmiany w przepisach. Jak podkreślił, obecna konstrukcja przesłanek nabycia prawa do świadczenia stawia mężczyzn w gorszej pozycji, co jest niezgodne z konstytucją. "Na ten problem zwracał nam zresztą uwagę rzecznik praw obywatelskich" – dodał Gajewski.

Planowane zmiany mają na celu zlikwidowanie dyskryminacji ojców wielodzietnych i zapewnienie im równego dostępu do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Oznacza to, że ojcowie, którzy poświęcili się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, będą mogli ubiegać się o wsparcie na takich samych zasadach jak matki.

Do otrzymania świadczenia, należy wychować przynajmniej czwórkę dzieci, osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), oraz nie posiadać środków zapewniających niezbędne utrzymanie.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.