- Będą zmiany w rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (emerytura dla matek 4+).
- Do tej pory następowała dyskryminacja ojców w dostępie do świadczeń
- Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastiana Gajewskiego stwierdzi, że obecne przepisy są niezgodne z Konstytucją.
Emerytura dla Ojca 4+: zmiana w świadczeniach rodzicielskich
"Rzeczpospolita" zapowiada, że mężczyźni poświęcający się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci mogą wkrótce zyskać prawo do tzw. matczynej emerytury. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapowiada zmiany w zasadach przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, co ma na celu wyrównanie szans ojców w dostępie do tego wsparcia.
Obecnie rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje przede wszystkim kobietom, które nie pracowały zawodowo, a poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Wysokość świadczenia jest równa najniższej emeryturze. Mężczyźni mogą ubiegać się o to wsparcie jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Według statystyk od 2019 roku zarejestrowano ponad 100 tysięcy wniosków, z czego zaledwie 667 złożyli ojcowie.
Wiceminister rodziny o rozszerzeniu przepisów: Konstytucja gwarantuje równość
Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zapowiedział rewolucyjne zmiany w przepisach. Jak podkreślił, obecna konstrukcja przesłanek nabycia prawa do świadczenia stawia mężczyzn w gorszej pozycji, co jest niezgodne z konstytucją. "Na ten problem zwracał nam zresztą uwagę rzecznik praw obywatelskich" – dodał Gajewski.
Planowane zmiany mają na celu zlikwidowanie dyskryminacji ojców wielodzietnych i zapewnienie im równego dostępu do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Oznacza to, że ojcowie, którzy poświęcili się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, będą mogli ubiegać się o wsparcie na takich samych zasadach jak matki.
Do otrzymania świadczenia, należy wychować przynajmniej czwórkę dzieci, osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), oraz nie posiadać środków zapewniających niezbędne utrzymanie.
