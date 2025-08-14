Ojcom również będzie przysługiwać matyczna emerytura. "Koniec dyskryminacji"

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-14 8:07

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmiany w emeryturach matczynych, tak aby mogli dostawać ją ojcowie. Dotyczyć ma to przypadków, w których ojciec wychował przynajmniej czwórkę dzieci.

13. emerytura jeszcze przed Wielkanocą? Wiemy kiedy zostanie wypłacona! Ważna deklaracja Poczty Polskiej

i

Autor: Pexels.com pexels.com - zdjęcie ilustracyjne
  • Będą zmiany w rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (emerytura dla matek 4+).
  • Do tej pory następowała dyskryminacja ojców w dostępie do świadczeń 
  • Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastiana Gajewskiego stwierdzi, że obecne przepisy są niezgodne z Konstytucją.

Emerytura dla Ojca 4+: zmiana w świadczeniach rodzicielskich

"Rzeczpospolita" zapowiada, że mężczyźni poświęcający się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci mogą wkrótce zyskać prawo do tzw. matczynej emerytury. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapowiada zmiany w zasadach przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, co ma na celu wyrównanie szans ojców w dostępie do tego wsparcia.

Obecnie rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje przede wszystkim kobietom, które nie pracowały zawodowo, a poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Wysokość świadczenia jest równa najniższej emeryturze. Mężczyźni mogą ubiegać się o to wsparcie jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Według statystyk od 2019 roku zarejestrowano ponad 100 tysięcy wniosków, z czego zaledwie 667 złożyli ojcowie.

Wiceminister rodziny o rozszerzeniu przepisów: Konstytucja gwarantuje równość

Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zapowiedział rewolucyjne zmiany w przepisach. Jak podkreślił, obecna konstrukcja przesłanek nabycia prawa do świadczenia stawia mężczyzn w gorszej pozycji, co jest niezgodne z konstytucją. "Na ten problem zwracał nam zresztą uwagę rzecznik praw obywatelskich" – dodał Gajewski.

Planowane zmiany mają na celu zlikwidowanie dyskryminacji ojców wielodzietnych i zapewnienie im równego dostępu do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Oznacza to, że ojcowie, którzy poświęcili się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, będą mogli ubiegać się o wsparcie na takich samych zasadach jak matki.

Do otrzymania świadczenia, należy wychować przynajmniej czwórkę dzieci, osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), oraz nie posiadać środków zapewniających niezbędne utrzymanie.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Emerytura z Pocztą? Będzie drożej o 100 procent!
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Pytanie 1 z 20
Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi?
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMERYTURY
MINISTERSTWO RODZINY