i Autor: Shutterstock

Dane GUS

Powraca szybki wzrost cen? Inflacja znów w górę

W maju inflacja ponownie przyspieszyła, choć zaledwie z 2,4 do 2,5 proc. r/r. Prognozy zakładały wzrost do 2,8 proc. r/r. Dynamika CPI w marcu minęła dołek na poziomie 2 proc. r/r i rozpoczęła – póki co – mozolną wspinaczkę. Powrót dwucyfrowego tempa wzrostu cen zdecydowanie nam nie grozi. Inflacja będzie się jednak stopniowo rozpędzać w kierunku 5 proc. r/r, które powinna osiągnąć pod koniec roku - prognozuje Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl. To są również złe wieści dla kredytobiorców.