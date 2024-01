Drożyzna dobija Polaków. Te produkty napędzają podwyżki cen żywności

Według "Indeksu cen w sklepach detalicznych", średni wzrost cen w grudniu wyniósł 5,6 proc. rok do roku, co stanowi spadek w porównaniu z listopadem, gdzie wzrost wyniósł 6,7 proc. Autorzy raportu przeanalizowali blisko 56 tys. cen detalicznych z prawie 30 tys. sklepów należących do 57 sieci handlowych. W grudniu siedemnaście monitorowanych kategorii produktów zanotowało dwucyfrowe wzrosty cen rok do roku, w porównaniu do listopada, gdzie było to sześć grup produktów.

Szalejąca inflacja w sklepach

Największymi sprawcami wzrostu cen były dodatki spożywcze, takie jak ketchupy, majonezy, musztardy i przyprawy, których ceny wzrosły średnio o 15,3 proc. rok do roku. Wzrost cen chemii gospodarczej wyniósł 14,1 proc. rok do roku, a na trzecim miejscu znalazły się artykuły dla dzieci, których ceny wzrosły o 12,7 proc. rok do roku.

Warto również zauważyć, że ceny niektórych produktów zanotowały spadki. Na przykład, artykuły tłuszczowe zanotowały spadek o 25,9 proc., a ceny owoców zmalały o 4,8 proc. W raporcie podkreślono, że ceny tłuszczów obserwują stabilizację, po kilku miesiącach spadków przekraczających 20 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w grudniu 2023 roku wyniosła 6,2 proc. rok do roku, co było o 0,1 punktu procentowego więcej niż wcześniejsze szacunki. W porównaniu z listopadem, wzrost cen towarów i usług wyniósł 0,1 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły średnio o 6 proc. rok do roku, zgodnie z danymi GUS.

