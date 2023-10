Ogromna część młodych małżonków ma rozdzielność majątkową

Majątek młodych małżeństw

Z raportu opublikowanego przez Santander Consumer Bank wynika, że 10 proc. osób w małżeństwie nie ma wspólnego majątku z małżonkiem. "Co ciekawe, w tej grupie jest najwięcej młodych małżonków w wieku 18-29 lat (42 proc.) i ankietowanych z dużych miast powyżej 250 tysięcy mieszkańców (19 proc.) – skomentowała wyniki badań Patrycja Długowska z Santandera. Ekspertka dodała, że rozdzielność majątkową deklarowało 28 proc. badanych z zarobkami między 5000 a 5999 zł netto oraz 24 proc. zarabiających od 6000 do 7499 zł na rękę. "Może to świadczyć np. o zmianach społecznych i większej niezależności młodych ludzi, którzy wolą samodzielnie zarządzać swoim majątkiem i finansami" - oceniła.

Najrzadziej na rozdzielność majątkową decydują się seniorzy w wieku 60-69 (5 proc.) i ponad 70 lat (4 proc.). Pod względem zarobków wspólny majątek najczęściej wybierają osoby osiągające dochód do 1999 zł netto (97 proc.) i między 3000 a 3999 zł na rękę (95 proc.). Zaznaczono, że 89 proc. ankietowanych z najwyższymi dochodami (powyżej 7500 zł na rękę) zdecydowało się na zachowanie wspólnoty majątkowej z małżonkiem.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sierpniu 2023 r.

QUIZ PRL. Święta Państwowe w PRL Pytanie 1 z 10 Obchodzone centralnie Dożynki były ukłonem władzy w stronę: wsi WSI CSO (Centrali Spółdzielni Ogrodniczych) Dalej