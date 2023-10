i Autor: Art Service/SUPER EXPRESS, Tomasz Golla/SUPER EXPRESS

Kredyty hipoteczne

Rząd zawiesi program Bezpieczny Kredyt 2 proc.! Szokujące doniesienia. Co się stało?

Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) w wypowiedzi dla portalu money.pl, alarmuje, że limit dopłat przewidzianych na przyszły rok w programie "Bezpieczny Kredyt 2 procent", zostanie w większości albo nawet w całości wykorzystany w 2023 roku. "Wówczas Bezpieczny kredyt 2 proc. w przyszłym roku byłby 'martwy" . Rządowe szacunki przewidują objęcie ok. 50 tys. wniosków w tym i przyszłym roku. Na dziś tych podań jest już ok. 45 tys. wniosków, a do końca roku prawdopodobnie będzie ich 70 tys.