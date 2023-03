i Autor: Shutterstock

Covid-19 wciąż groźny

Ostatni dzwonek na zabezpieczenie się

Eksperci alarmują: zaledwie w ciągu pierwszego tygodnia marca odnotowano ponad 60-procentowy wzrost zakażeń koronawirusem (podwariant Omikronu). Na oddziałach zakaźnych szpitali ok. 80 proc. pacjentów to osoby z Covid-19. To, że ogłoszono zniesienie restrykcji nie oznacza, że koronawirus zniknął. On wciąż jest z nami i, jak widać ze statystyk, ma się całkiem dobrze, a nawet coraz lepiej, o czym świadczy liczba zakażeń i zgonów z tego powodu