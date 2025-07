Ostatnia szansa na dotację do kotła gazowego w programie "Czyste Powietrze"

Dobra wiadomość dla właścicieli domów, którzy zainwestowali w kotły gazowe w ramach programu "Czyste Powietrze" przed wprowadzeniem zmian! Od 15 lipca rusza nabór wniosków o rozliczenie tych inwestycji. To szansa na odzyskanie części poniesionych kosztów, która nie powinna zostać zmarnowana.

Jak informuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Robert Gajda, nabór potrwa do trzech miesięcy lub do wyczerpania budżetu, który wynosi 70 mln zł. To odpowiedź na problem beneficjentów, którzy, ze względu na przerwę w programie i zmianę zasad, nie mogli rozliczyć swoich inwestycji w kotły gazowe.

Przypomnijmy, że z końcem marca 2025 roku, po czterech miesiącach przerwy, ruszyła nowa odsłona programu "Czyste Powietrze". Jedną z kluczowych zmian było wycofanie dotacji na zakup kotłów gazowych. Decyzja ta była podyktowana unijną dyrektywą ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), która zakazuje dotowania źródeł ciepła wykorzystujących paliwa kopalne z funduszy publicznych.

Kto może skorzystać z programu?

Robert Gajda w rozmowie z PAP wyjaśnił, że nabór skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków lub lokali mieszkalnych, którzy zainwestowali w kotły gazowe lub instalacje gazowe w ramach programu "Czyste Powietrze" i nie zdążyli złożyć wniosku o dotację.

"Obiecywaliśmy, że osoby, które nie zdążyły złożyć wniosków, będą to mogły zrobić. Nabór ruszy 15 lipca i potrwa trzy miesiące lub do wyczerpania budżetu, który wynosi 70 mln zł. Z Programu będą mogły skorzystać osoby, które poniosły koszty związane np. z instalacją kotła gazowego od 28 maja do 31 grudnia 2024 roku" - podkreślił Gajda.

Szacunki NFOŚiGW wskazują, że wsparcie może trafić do około 3 tysięcy gospodarstw domowych, które nie zdążyły rozliczyć swoich inwestycji. Wysokość wsparcia będzie zależała od zakresu inwestycji.

"Czasami był to sam kocioł i kwota wsparcia będzie niższa, czasami była to też pełna instalacja gazowa w nieruchomości i wówczas wsparcie będzie wyższe. Wzięliśmy pod uwagę maksymalne dofinansowanie i z naszych wyliczeń z nowego naboru będzie mogło skorzystać 3 tys. gospodarstw domowych" - dodał przedstawiciel Funduszu.

Skąd pochodzą środki?

Gajda zaznaczył, że ten nabór wniosków jest jednorazowy. Środki na ten cel, czyli 70 mln zł, pochodzą z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027). "Nie mogliśmy skorzystać z KPO, ponieważ w jego ramach wykorzystaliśmy już limit jeśli chodzi o instalacje gazowe. Mogliśmy tylko i wyłącznie podeprzeć się FEnIKS-em. Pieniędzy szukaliśmy w innych ministerstwach i departamentach, aby wypełnić nasze wcześniejsze zobowiązania wobec uczestników programu" - wyjaśnił.

Osoby, które wezmą udział w nowym naborze, będą mogły skorzystać z warunków dotacji obowiązujących w poprzedniej edycji programu "Czyste Powietrze". Oznacza to, że muszą spełnić określone kryteria dochodowe.

Pierwsza grupa: roczny dochód do 135 tys. zł.Podwyższona dotacja: dochód na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym nie może przekroczyć 1894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – 2651 zł.Najwyższy próg wsparcia: odpowiednio 1090 zł i 1526 zł.Z dotacji mogą skorzystać również osoby pobierające zasiłki.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski w nowym naborze należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska samodzielnie lub online. Akceptowane będą również wnioski w formie papierowej, przekazane przez pełnomocnika. Nie zwlekaj! To ostatnia szansa na skorzystanie z tej formy wsparcia.