Oszustwo na milion euro! Oto jak zdemaskowano fałszywego niewidomego

Włoski oszust przez ponad 50 lat udawał niewidomego, pobierając rentę i dodatki o łącznej wartości miliona euro.

70-letni mężczyzna został zdemaskowany, gdy sprawnie pracował w ogrodzie niebezpiecznymi narzędziami i samodzielnie robił zakupy.

Oszustwo wykryła Gwardia Finansowa, która obserwowała mężczyznę, gdy ten bez problemu odliczał gotówkę i wybierał warzywa.

Sprawa trafiła do prokuratury, a mężczyzna stanie przed sądem za oszustwo i nielegalne pobieranie środków publicznych

Skala wyłudzenia: milion euro z nienależnej renty inwalidzkiej

Włoski system zabezpieczeń społecznych stanął w obliczu jednego z najbardziej zuchwałych przypadków oszustwa ostatnich lat. Sprawa dotyczy 70-letniego mieszkańca Arzignano (prowincja Vicenza), który przez ponad pół wieku bezprawnie korzystał ze wsparcia państwa. Mężczyzna miał przyznane świadczenia z powodu rzekomej całkowitej utraty wzroku, co kwalifikowało go do pobierania nie tylko renty, ale również dodatku opiekuńczego. Jak ustalono, 70-letni mieszkaniec Arzignano przez ponad pół wieku pobierał rentę inwalidzką z tytułu rzekomej całkowitej utraty wzroku, wyłudzając od państwa świadczenia o łącznej wartości ponad miliona euro. Ten przypadek stanowi poważne obciążenie dla finansów publicznych i zmusza do refleksji nad skutecznością długoterminowej weryfikacji świadczeniobiorców.

Jakie mechanizmy kontroli pozwoliły zdemaskować oszustwo?

Demaskacja oszustwa, które trwało przez dekady, była możliwa dzięki działaniom włoskiej Gwardii Finansowej (Guardia di Finanza). W ramach prowadzonych rutynowo kontroli funkcjonariusze postanowili dokładniej zweryfikować przypadek mężczyzny pobierającego wysokie świadczenia. Obserwacja szybko dostarczyła dowodów na to, że jego inwalidztwo jest fikcją. Funkcjonariusze zaobserwowali, jak mężczyzna sprawnie posługuje się niebezpiecznymi narzędziami w ogrodzie, samodzielnie robi zakupy i precyzyjnie odlicza gotówkę, co stało w jawnej sprzeczności z jego oficjalnym statusem inwalidy. Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do natychmiastowego powiadomienia prokuratury oraz organów odpowiedzialnych za wypłatę zasiłków, co doprowadziło do wstrzymania transferów.

Jakie konsekwencje prawne i finansowe czekają sprawcę?

Zgromadzone przez Gwardię Finansową dowody pozwoliły na podjęcie szybkich kroków prawnych. Jak podają włoskie media, na wniosek prokuratury sprawa trafi do sądu, a urzędy wstrzymały wypłatę dalszych środków. Mężczyzna stanie przed sądem oskarżony o oszustwo i nielegalne pobieranie środków z kasy państwa, co stanowi poważne przestępstwo gospodarcze. Sprawa ta, oprócz konsekwencji dla samego oszusta, może stać się impulsem do przeglądu i zaostrzenia procedur weryfikacyjnych w systemie zabezpieczeń społecznych we Włoszech. To także przestroga pokazująca, jak istotne są regularne i nieoczywiste metody kontroli w zapobieganiu wieloletnim wyłudzeniom na dużą skalę.

