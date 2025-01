Autor:

Polityk bez samochodu, ale z kolekcją broni za 23 tys. zł

Jak sam przyznał Zbigniew Ziobro, nawiązując do aresztowania Romana Giertycha, - nie należę do tych, którzy mdleją. Mimo że jestem za granicą, to przybędę do Polski, bo ja się nie obawiam funkcjonariuszy. Nie będę stawiał też oporu, ale postawię sprawę jasno, pokazując wyrok Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w poniedziałek (27 stycznia) na antenie Polsat News Zbigniew Ziobro, komentując decyzję sądu o przymusowym doprowadzeniu go przed komisję śledczą.

Oto majątek posła Zbigniewa Ziobry. Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że poseł zgromadził blisko 300 tys. zł oszczędności, posiada też 2,71 dolarów, a także 1241 euro. Dalej jak czytamy, Zbigniew Ziobro wymienia kilka nieruchomości, jakie posiada. Są to:

133 mkw dom jednorodzinny do tego na tej samej działce:

30 mkw budynek gospodarczy i

34 mkw domek letniskowo-gospodarczy.

Wszystko to były szef resortu sprawiedliwości wycenił na 840 tys zł.

Dalej polityk wymienia również

działkę rolną o powierzchni 73 arów o wartości 175 tys. zł, a także

działkę leśno - rolną 1,1 ha o wartości 140 tys. zł,

kolejną działkę leśno - rolną o powierzchni 1,4 ha wartej 170 tys. zł.

Poseł Zbigniew Ziobro nie posiada żadnego samochodu, ale ma broń o wartości 23 tys. zł.

Z oświadczenia majątkowego polityka wynika również, że otrzymał z resortu sprawiedliwości dochód w wysokości przeszło 320 tys. zł, jak również z tytułu pełnienia funkcji w KRS wynagrodzenie w wysokości ponad 57 tys. zł. do tego 36 600 zł diety poselskiej netto - przed opodatkowaniem.

Z wcześnejszych oświadczeń byłego szefa resortu sprawiedliwości wynika także, że posiłkował się kredytem hipotecznym w PKO BP oraz w BOŚ na instalacje fotowoltaiczne. Porównując z najnowszym oświadczeniem majątkowym (z ubiegłego roku) wynika, że Ziobro spłacił - w trakcie swoich rządów - wszystkie zobowiązania opiewającę na kilkaset tysięcy złotych. W najnowszym oświadczeniu wykazał jedynie zobowiązanie w wysokości 10 tys. zł, ale nie w żadnym z banków.