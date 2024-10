Otrzymaj dofinansowanie i promuj swoją markę za granicą! PARP uruchamia nowy nabór!

Według najnowszego „Raportu o stanie sektora MŚP”, opublikowanego przez PARP, ponad jedna czwarta przychodów polskich przedsiębiorstw pochodzi z eksportu. To relatywnie dużo. Proces umiędzynarodowienia polskiej gospodarki postępuje dynamicznie, a relacja eksportu wyrobów i usług do PKB systematycznie rośnie. Jak czytamy w „Raporcie…”, w latach 2013–2022 r. zwiększyła się ona z 46,0% do 62,7%, a od 2016 r. przekracza 50%, co oznacza, że polskie przedsiębiorstwa zajmują się w coraz większym stopniu zaspokajaniem popytu konsumentów zagranicznych. W 2022 r. dzięki dobrej koniunkturze w UE polski eksport wzrósł realnie aż o 6,7%.

– O procesie internacjonalizacji gospodarki świadczy liczba przedsiębiorstw zajmujących się eksportem lub importem. Mimo obserwowanych wzrostów, ten obszar naszej gospodarki wciąż wymaga wsparcia. PARP jest tego świadoma, dlatego uruchamia nabór pn. „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. To instrument, który ma za zadanie popularyzować polskie produkty i usługi za granicą, pomóc im zaistnieć na światowych rynkach. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to aż 50 mln zł – mówi Izabela Fiszer z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

Cel naboru i budżet

Nabór jest skierowany do polskich przedsiębiorstw mających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, który jest mierzony m.in. wartością przychodów z eksportu. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, którzy przewidują udział w wydarzeniach targowych (wskazanych na liście przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii) oraz wyjazdowych misjach gospodarczych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Kampanie promocyjne to bardzo ważny element każdego projektu, na który można przeznaczyć nawet 25% budżetu. Celem jest zwiększenie widoczności polskich marek na arenie międzynarodowej oraz wsparcie ich rozwoju poprzez nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i budowanie relacji biznesowych.

Program oferuje dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych, a całkowity budżet na ten cel wynosi 50 mln zł. Nie ma minimalnej ani maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. Projekty mogą być realizowane nawet do 2029 roku. Wnioski można składać od 15 października do 28 listopada 2024 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP.

Dofinansowanie – na co można je przeznaczyć?

Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu. Działania te obejmują udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy; wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub seminariach/konferencjach branżowych w czasie trwania misji; kampanie promocyjne.

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:

1) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;

2) koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

3) koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych (25% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu bez uwzględnienia kosztów pośrednich);

4) koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

Profil wnioskodawcy, czyli kto może ubiegać się o wsparcie

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wpisują się w jeden z następujących sektorów gospodarki:

– sektor medyczny i farmaceutyczny,

– sektor budowy i wykańczania budowli,

– sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,

– sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),

– sektor IT/ICT,

– sektor przemysłu kreatywnego,

– sektor kosmetyczny,

– sektor maszyn i urządzeń,

– sektor meblarski,

– sektor motoryzacyjny,

– sektor pojazdów szynowych,

– sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,

– sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,

– sektor lotniczo-kosmiczny,

– sektor spożywczy.

Dodatkowo wnioskodawca musi wykazać, że ponosił nakłady na działalność badawczo-rozwojową wdrożył innowacje produktowe lub w procesach biznesowych oraz, że uzyskał przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport za dwa kolejne lata obrachunkowe, a w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym – w wysokości co najmniej 20% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

Więcej informacji na temat naboru „Promocja marki innowacyjnych MŚP” znajduje się na stronie PARP.