Ceny mieszkań są już jawne! Deweloperzy narzekają. Co im grozi za ukrywanie cen?

Rewolucja na rynku nieruchomości? Jawność cen mieszkań pod ostrzałem!

Jak podane "Puls Biznesu", z danych Otodom wynika, że w czerwcu ok. 77 proc. cen mieszkań deweloperskich była publicznie dostępna, a celem nowych przepisów o jawności cen mieszkań, było dążenie do 100 proc. Na ujawnienie niektórych cen będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, bo spółki, które rozpoczęły sprzedaż przed 11 lipca, będą miały dwa miesiące na dostosowanie się do nowych wymogów. Czyli dopiero od 25 lipca faktycznie wszystkie ceny mieszkań deweloperskich w ogłoszeniach powinny być jawne.

Deweloperzy będą zobowiązani do prowadzenia stron internetowych, na których potencjalny klient uzyska komplet informacji o lokalizacji inwestycji, czy cenie lokalu i lokali przynależnych. Co więcej, deweloper będzie miał też obowiązek archiwizować ceny i ujawniać zmiany cen w czasie.

Deweloperzy wskazują jakie problemy mogą napotkać w związku z nowymi przepisami

Jak dowiedział się "PB" od dyrektora działu sprzedaży w spółce Dom Development Michała Szmidta, spółka szykuje się od dłuższego czasu na wprowadzenie nowych przepisów. Jego zdaniem duże firmy sobie poradzą, ale mniejsze mogą mieć problem ze względu na krótki czas na wdrożenie przepisów.

- Ustawa przewiduje bardzo krótki czas na dostosowanie się do jej wymogów, dlatego prace koncepcyjne rozpoczęliśmy jeszcze przed ostatecznym zakończeniem ścieżki legislacyjnej. Najwięksi deweloperzy z pewnością zdążą w terminie. Dla mniejszych firm, które nie zawsze mają strony internetowe albo zaawansowane systemy sprzedażowe, wprowadzenie regulacji w tak krótkim czasie może stanowić nie lada wyzwanie organizacyjne, technologiczne i finansowe - ocenia Szmidt w wypowiedzi dla Pulsu Biznesu.

Deweloperzy w rozmowie z PB wskazywali także na wątpliwości wobec konieczności przekazywaniu informacji "raz na dobę ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji". Rozmówcy portalu wskazywali, że nie są przeciwnikami jawności cen, a ale wątpliwości budzi tempo zmian, brak konsultacji z branżą, oraz spójnych wytycznych do formatu wysyłaniu danych.

- Ustawa zobowiązuje deweloperów do codziennego raportowania cen wszystkich oferowanych lokali – również w weekendy i święta. Brak realizacji tego obowiązku wiąże się z ryzykiem wysokich kar. Liczymy, że dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz regularnym spotkaniom roboczym uda się wypracować rozwiązania umożliwiające m.in. automatyzację procesu raportowania - powiedział dla "PB" Bartosz Guss, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Surowe kary za niedostosowanie się do przepisów o jawności cen mieszkań

Jak wynika z nowych przepisów, deweloperzy którzy nie dostosują się do nowych przepisów muszą liczyć się z karami finansowymi. Wysokość kary może sięgać nawet 10 proc. rocznego obrotu firmy.

Przestrzegania przepisów będzie nadzorować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Ł. SCHREIBER: PLAN MIESZKANIOWY PLATFORMY TO PODWÓJNA KRADZIEŻ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.