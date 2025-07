Spis treści

Gdzie i kiedy wyprzedaż

Wyprzedaż w Lidl Polska rozpoczyna się w sobotę 12 lipca 2025 roku i obejmuje zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep online lidl.pl. Wszystkie promocyjne produkty będą dostępne do wyczerpania zapasów. Klienci mogą zaoszczędzić od 20 proc. do 50 proc. na wybranych produktach domowych, kuchennych i motoryzacyjnych.

Letnia wyprzedaż Lidl to doskonała okazja, by uzupełnić domowe wyposażenie w atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje inteligentne rozwiązania do domu, praktyczne urządzenia kuchenne, meble oraz akcesoria domowe. Dzięki znacznym obniżkom klienci mogą zadbać o komfort i funkcjonalność swojego domu, jednocześnie oszczędzając spore kwoty.

Warto pamiętać, że promocja w Lidl Polska dotyczy wyłącznie wybranych produktów i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Wszystkie ceny promocyjne zostały ustalone zgodnie z wymogami prawa, uwzględniając najniższą cenę z 30 dni przed obniżką.

Produkty kuchenne w atrakcyjnych cenach

Miłośnicy domowego gotowania znajdą w ofercie wyprzedażowej beztłuszczową frytkownicę air fryer 7 w 1 z funkcją grilla SILVERCREST® KITCHEN TOOLS. Urządzenie będzie dostępne 20 proc. taniej za 279 zł zamiast standardowych 349 zł. Frytkownica łączy funkcje gorącego powietrza i grilla, wyposażona jest w 11 automatycznych programów oraz cyfrowy wyświetlacz easy-touch. Idealnie sprawdzi się do przygotowania frytek, pizzy, steków, całych kurczaków czy szaszłyków.

Znaczną obniżkę otrzymał również zestaw garnków Galactica 7 elementów marki ELO®, którego cena została obniżona o 31 proc. do 129 zł z pierwotnych 189 zł. Zestaw składa się z czterech garnków o różnych pojemnościach (1,2 l, 1,6 l, 3,2 l oraz 5,5 l) z energooszczędnym dnem kapsułowym i wewnętrzną miarką. Garnki można używać na wszystkich rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnych.

Wyjątkową okazją jest zestaw 2 szklanych lunchboxów LIVARNO home, dostępny aż 50 proc. taniej za 27,99 zł zamiast 55,98 zł. Pojemniki są przystosowane do kuchenek mikrofalowych i doskonale sprawdzą się zarówno w pracy, jak i w podróży.

Tekstylia domowe w promocyjnych cenach

W kategorii produktów tekstylnych wyróżnia się pościel z mikrowłókna satynowego LIVARNO home z dwoma poszewkami na poduszki (70 × 80 cm) i poszwą na kołdrę (160 × 200 cm). Standardowa wersja będzie dostępna 33 proc. taniej za 19,99 zł, a dwustronna wersja 36 proc. taniej również za 19,99 zł. Oba warianty charakteryzują się eleganckim połyskiem i praktycznym zamkiem błyskawicznym.

Meble i akcesoria domowe

Dla osób urządzających mieszkanie przygotowano stolik ze zdejmowanym blatem LIVARNO home, który będzie kosztował 27,99 zł zamiast 39,99 zł (30 proc. taniej). Produkt dostępny będzie zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na platformie lidl.pl.

Funkcjonalna konsola LIVARNO home o wymiarach 100 × 79 × 32 cm będzie dostępna 33 proc. taniej za 59 zł zamiast 89 zł. Natomiast ścienny wieszak LIVARNO home kupimy za połowę ceny - 14,99 zł zamiast 39,99 zł, oszczędzając tym samym 25 zł.

Produkty łazienkowe i AGD

Do łazienki Lidl Polska przygotował baterię umywalkową LIVARNO home, dostępną 30 proc. taniej za 47,99 zł zamiast 69 zł. Produkt będzie oferowany w różnych wzorach, również na lidl.pl.

W kategorii AGD warto zwrócić uwagę na odkurzacz parowy 3 w 1 o mocy 1800 W marki SILVERCREST®, który będzie kosztował 399 zł zamiast 499 zł (20 proc. taniej). Urządzenie łączy funkcje odkurzacza, mopa parowego i ręcznej myjki. W zestawie znajdziemy wąż, dyszę przedłużającą oraz nasadki do szyb, mebli tapicerowanych i podłóg. Kupując go w ramach wyprzedaży, zaoszczędzimy aż 100 zł.

Do codziennej pielęgnacji obuwia sprawdzi się szczotka do czyszczenia butów SILVERCREST®, dostępna 50 proc. taniej za 19,99 zł zamiast 39,99 zł.

Produkty motoryzacyjne

Kierowcy i miłośnicy nowoczesnych rozwiązań mogą skorzystać z oferty mobilnego urządzenia rozruchowego z powerbankiem ULTIMATE SPEED®. Produkt wyposażony w akumulator 12 000 mAh będzie dostępny 25 proc. taniej za 149 zł zamiast 199 zł. W zestawie znajdziemy złączkę 12 V, przewód rozruchowy oraz przewód USB-C do ładowania telefonów i tabletów. Urządzenie umożliwia bezpośredni start z wysokim impulsem prądu bez konieczności ponownego ładowania.

GALERIA produktów domowych z rabatem 50 proc. Wyprzedaż LIDL

Porównaliśmy ceny w niemieckim i polskim Lidlu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.