Dziura w budżecie coraz większa

Wygląda na to, że kasa państwa kurczy się w szybkim tempie. Zgodnie z szacunkowymi danymi, które w poniedziałek opublikowało Ministerstwo Finansów, deficyt w państwowej kasie jest coraz większy. Najnowsze szacunki resortu finansów pokazują, że deficyt budżetowy 2026 po dziesięciu miesiącach wynosi już 195,2 mld zł. To skok o ponad 20 mld zł w porównaniu do września, kiedy deficyt wynosił 172,2 mld zł.

Ustawa budżetowa na 2026 rok zakłada, że deficyt na koniec roku nie przekroczy 271,7 mld zł. Oznacza to, że na dwa miesiące przed końcem roku rząd Donalda Tuska zrealizował już 71,8 proc. tego planu. Tempo wzrostu zadłużenia jest dobrze widoczne, gdy spojrzymy na kolejne miesiące.

Jak powiększał się deficyt budżetowy w 2026 roku miesiąc po miesiącu?

po styczniu: 23,2 mld zł

po lutym: 48,5 mld zł

po marcu: 69,5 mld zł

po kwietniu: 89,3 mld zł

po maju: 108,2 mld zł

po czerwcu: 123,7 mld zł

po lipcu: 141,1 mld zł

po sierpniu: 151 mld zł

po wrześniu: 172,2 mld zł

po październiku: 195,2 mld zł

Jakie są dochody i wydatki budżetu państwa 2026?

Skąd biorą się tak duże różnice między wpływami a wydatkami? Po dziesięciu miesiącach 2026 roku dochody budżetu państwa wyniosły 501,7 mld zł, co stanowi 77,5 proc. rocznego planu. W tym samym czasie wydatki w ramach budżetu państwa 2026 sięgnęły prawie 697 mld zł, co stanowi 75,8 proc. planu.

Wpływy do budżetu to głównie podatki. Według danych resortu finansów do kasy państwa wpłynęło między innymi:

77,1 mld zł z podatku akcyzowego,

69,5 mld zł z podatku CIT od firm,

6,3 mld zł z tzw. podatku bankowego.

A na co rząd wydaje najwięcej? Tutaj od lat na czele listy są te same pozycje. Trzy największe kategorie wydatków to:

dotacja do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 162,8 mld zł,

obrona narodowa – 78,9 mld zł,

obsługa długu Skarbu Państwa – 75,4 mld zł.

Czy rząd Donalda Tuska zmieści się w planie?

Na pierwszy rzut oka sytuacja wygląda na napiętą. Do końca roku zostały tylko dwa miesiące, a wykonanie planu deficytu przekroczyło już 70 procent. Czy to oznacza, że rządowi zabraknie pieniędzy? Niekoniecznie.

Prosta matematyka pokazuje, że rządowi Donalda Tuska zostało jeszcze ponad 76 mld zł „luzu” do końca roku. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich miesiącach deficyt rósł w tempie około 20 mld zł miesięcznie, limitu nie powinno się przekroczyć. Kluczowe będą jednak ostatnie dwa miesiące roku, kiedy wydatki często przyspieszają, na przykład w związku z finalizowaniem różnych projektów i inwestycji. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że pomimo rosnącej dziury, budżet państwa 2026 zmieści się w ustawowych ramach.

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