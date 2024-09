Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym fanem serialu "EMILY W PARYŻU", czy po prostu lubisz francuski styl, ta kolekcja sieci LIDL z pewnością przypadnie Ci do gustu. Nowa oferta promocji w LIDL to doskonała okazja, by odświeżyć swoją garderobę, wprowadzić nowe akcenty do wystroju domu lub po prostu rozpieścić swoje podniebienie francuskimi przysmakami. Wszystko to w cenach, które nie nadwyrężą Twojego budżetu.

Modny sen z "Emily w Paryżu"

Kolekcja odzieżowa inspirowana serialem "EMILY W PARYŻU" to prawdziwa gratka dla fanek mody. Lidl oferuje szeroki wybór ubrań i akcesoriów, które pozwolą poczuć się jak bohaterka serialu. Piżama damska bawełniana z kolekcji "Emily w Paryżu", dostępna w rozmiarach od XS do L, w jasnoróżowym lub białym kolorze, to idealny strój na wieczorny maraton serialowy. W cenie 49,99 zł za komplet (t-shirt + spodnie) to prawdziwa okazja dla miłośniczek wygodnej, ale stylowej bielizny nocnej.

Dla tych, którzy cenią sobie komfort w ciągu dnia, Lidl proponuje t-shirt damski z czystej bawełny w cenie 24,99 zł. Dostępny w kolorze białym lub w paski, świetnie sprawdzi się jako podstawa codziennych stylizacji. A co z chłodniejszymi wieczorami? Tutaj z pomocą przychodzi luksusowy szlafrok damski w cenie 59,90 zł, dostępny w trzech kolorach: różowym, czarnym i białym.

Nie zapomniano również o dodatkach - zestaw trzech par skarpet damskich w cenie 19,99 zł to must-have dla każdej fanki serialu. A na domowe wieczory idealne będą wygodne kapcie damskie w cenie 21,99 zł, dostępne w różowym lub czarnym kolorze.

Francuski szyk w Twoim domu

Kolekcja "EMILY W PARYŻU" to nie tylko ubrania. Lidl zadbał również o to, by francuska elegancja zagościła w naszych domach. Pościel z bawełny renforcé o wymiarach 140 x 200 cm, w cenie 89,90 zł, wprowadzi do sypialni paryski klimat. Do tego warto dodać dekoracyjną lampę LED za jedyne 15,99 zł, która stworzy przytulną atmosferę.

Dla miłośników kuchennych eksperymentów Lidl przygotował zestaw miseczek, kubków i talerzyków z kolekcji "Emily w Paryżu" w cenie 39,99 zł za dwie sztuki. Wykonane z porcelany kostnej, będą nie tylko praktyczne, ale i eleganckie. A do przygotowania francuskich wypieków przyda się tortownica, forma do chleba lub babki w cenie 19,99 zł.

Wisienką na torcie są świece zapachowe w szkle, sprzedawane w zestawie po trzy sztuki za 25,99 zł. Wykonane w 77% z parafiny, 20% z wosku roślinnego i 3% olejku zapachowego, stworzą w domu prawdziwie paryski nastrój.

Francuskie przysmaki na wyciągnięcie ręki

Lidl nie byłby sobą, gdyby nie zadbał o kulinarne doznania. W ofercie znajdziemy szereg francuskich przysmaków, które pozwolą poczuć się jak w paryskiej kawiarni. Mieszanka do wypieku makaroników DUC DE COEUR w cenie 11,99 zł za 250 g to doskonała propozycja dla amatorów francuskich słodkości. Do wyboru smak kakaowy lub malinowy.

Dla tych, którzy wolą gotowe wyroby, Lidl proponuje tartaletki z nadzieniem w cenie 6,99 zł za opakowanie 125 g. A do popicia? Orzeźwiająca lemoniada DUC DE COEUR o smaku cytrynowo-limonkowym lub cytrynowym w cenie 9,99 zł za 750 ml butelkę.

Na deser warto sięgnąć po ciasteczka w puszce (19,99 zł za 315 g) lub świeże makaroniki (12,99 zł za opakowanie 6 x 12 g) o smakach karmelizowanego jabłka, maliny i wanilii. A dla miłośników lodowych deserów - lody z makaronikami w cenie 19,99 zł za opakowanie 4 x 150 ml.

Kosmetyczne akcenty prosto z Paryża

Kolekcja "EMILY W PARYŻU" nie byłaby kompletna bez kosmetyków. Lidl proponuje zestaw do laminacji brwi marki VENITA w cenie 22,99 zł oraz podkład do twarzy Bourjois Healthy Mix w cenie 39,99 zł. Dla tych, którzy chcą pachnieć Paryżem, dostępny jest dezodorant perfumowany w szkle dla kobiet marki MISS SO… w cenie 19,99 zł.

Francuski szyk prosto z Lidla

Kolekcja "EMILY W PARYŻU" w Lidlu to doskonała okazja, by wprowadzić odrobinę francuskiego szyku do swojego życia bez konieczności wyjazdu do stolicy mody. Oferta łączy w sobie wysoką jakość, modny design i przystępne ceny, co jest charakterystyczne dla polityki cenowej Lidla. Warto zaznaczyć, że większość produktów spożywczych będzie dostępna w sklepach stacjonarnych tylko od 16 do 21 września, więc fanów serialu i francuskiej kuchni zachęcamy do szybkich zakupów.

Pamiętaj, że LIDL regularnie wprowadza nowe, tematyczne kolekcje, więc warto śledzić ich ofertę. Kto wie, może kolejna propozycja będzie inspirowana Twoim ulubionym serialem? Na razie jednak, ciesząc się z 4. SEZONU "EMILY W PARYŻU", możesz delektować się francuskim stylem życia we własnym domu, dzięki ofercie Lidla. Bon appétit et bonne chance!

Robert Janowski: Dorabiałem grając w prawdziwym metrze w Paryżu | MZP #48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Posłuchaj wszystkich naszych podcastów na: