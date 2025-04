Waloryzacja emerytur spada! Inflacja się utrzymuje

W 2025 roku waloryzacja emerytur wyniosła 5,5 proc.; co było znacznym spadkiem względem dwucyfrowych waloryzacji z 2023 roku (14,8 proc.) i 2024 roku (12,12 proc.). Mniejszy wzrost emerytur był spowodowany głównie obniżeniem inflacji, która wciąż pozostaje podwyższona (4,9 proc. w marcu), ale nie jest już dwucyfrowa jak w latach 2022-2023.

Wygląda na to, że w 2026 roku również spadnie poziom waloryzacji! Jak wynika z ostatniego odczytu GUS, inflacja w marcu wyniosła 4,9 proc., a wzrost wynagrodzeń 7,7 proc., a to właśnie te wskaźniki wpływają na poziom wzrostu emerytur. Przy założeniu, że dane na tym poziomie byłyby przez cały rok, waloryzacja wyniosłaby 5,43 procent, czyli o 0,07 punktów procentowych mniej niż w 2025 roku! Doszłoby więc do obniżki wskaźnika, ale mało odczuwalnej dla emerytów.

Jeśli jednak inflacja będzie spadać, to waloryzacja będzie jeszcze niższa! A wiele wskazuje na to, że tak będzie, bo jak ocenia ekonomista banku ING Adam Antoniak już kwietniowa inflacja powinna spaść do 4,3 proc. Jego zdaniem w lipcu możemy spodziewać się spadku inflacji nawet do 3 procent!

Ile wzrosną emerytury? Im wyższe świadczenie tym większa korzyść z waloryzacji

Przy waloryzacji 5,47 proc. minimalna emerytura (obecnie 1878,91 zł) wzrosłaby o nieco ponad 100 zł do kwoty 1981,01 zł. Z kolei emerytura w okolicy średniej, czyli 3700 zł brutto wzrosłoby o 201 zł do kwoty 3901 zł. Z kolei emerytura wysokości 5000 zł brutto wzrośnie o 272 zł. Dokładne wyliczenia możecie sprawdzić w naszej galerii!

Ostateczne dane o całorocznej waloryzacji zostaną ogłoszone w lutym 2026 roku, gdy GUS opublikuje dane o całorocznej inflacji i wzroście wynagrodzeń za 2025 rok. Emerytury po waloryzacji będą wypłacane od marca 2026 roku.

Ponadto istnieje teoretyczna szansa, że jeśli inflacja w I połowie 2025 roku wyniesie ponad 5 proc., to rząd wprowadzi drugą waloryzację jeszcze w tym roku. Biorąc jednak pod uwagę, że do tej pory wskaźnik inflacji nie przekroczył 5 proc. od początku roku, a analitycy zapowiadają spadki, to raczej nie ma co liczyć na dodatkową podwyżkę.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.