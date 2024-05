Dane GUS o średnich wynagrodzeniach – kwiecień 2024

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 r. wyniosło 8.271,99 zł, co oznacza wzrost o 11,3 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny.

Dane GUS o średnich wynagrodzeniach nie uwzględniają np. wynagrodzenia wypłacanego przez jednoosobowego przedsiębiorcę zatrudniającego jedną osobę na umowę-zlecenie. Z tego powodu określenie danych GUS mianem średnich zarobków w Polsce jest realnie nieco na wyrost.

Jest jednak druga strona medalu. Czy rząd zapowiedział radykalny wzrost wynagrodzenia minimalnego, czy to jedynie pomyłka?

Czy pensja minimalna wkrótce wzrośnie o 20% do ponad 5 tys. zł?

Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, prof. Sławomir Dudek napisał na platformie X:

- Mamy pierwsze testowanie opinii publicznej i to z armaty. Dyrektywa UE rekomenduje krajom UE aby płaca minimalna wynosiła ok. 50% średniej płacy lub 60% tzw. mediany płacy. Jest to rekomendacja, a nie przymusowe rozporządzenie. W Polsce od dawna ta rekomendacja jest spełniona (…) Zapowiedź (…)"aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 60% przeciętnego wynagrodzenia, to jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego" to jakaś kompletna aberracja. Albo resort pracy pomylił "medianę ze średnią" co jest kompletną merytoryczną kompromitacją. Albo resort wie co to jest mediana i "naciąga fakty z dyrektywy" w przekazie publicznym, korzystając z tego, że przeciętny odbiorca nie rozróżnia tych terminów (…) Ale jeżeli druga opcja, to fatalnie do kwadratu. Bo oprócz naciągania terminologii, podpuszczania "że niby dyrektywa" decydenci szykują tsunami dla przedsiębiorców. Szykują przedsiębiorcom skok płacy minimalnej o prawie 20% - podaje w mediach społecznościowych ekonomista.

W dalszej części podano kwotę płacy minimalnej 2025, gdyby zapowiedź rządu była prawdziwa: 5150 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę kolejne dane GUS o średnich wynagrodzeniach, pensja minimalna w 2025 r. byłaby jeszcze wyższa niż wskazane wcześniej 5150 zł.

Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń, tzn. dementi lub potwierdzenie ze strony rządu.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ Gospodynie domowe w PRL. Czy w Polsce Ludowej dałabyś radę zrobić coś z niczego? Pytanie 1 z 14 Żyjesz w PRL-u. W sklepie zabrakło majonezu, a jutro wesele. Co robisz? idę do innego sklepu ubijam majonez wykorzystując do tego pralkę Franię zamawiam majonez w internecie Dalej