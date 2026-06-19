Państwo sprawdzi zarobki lekarzy

Sejm uchwalił ustawę, która ma dać władzom znacznie dokładniejszy obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Kluczową zmianą jest powiązanie danych o zarobkach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu.

Dzięki temu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie mogła sprawdzić, ile faktycznie zarabia jedna osoba, nawet jeśli pracuje jednocześnie w kilku szpitalach lub przychodniach.

Dotychczas takie dane były anonimizowane, co uniemożliwiało pełne śledzenie dochodów poszczególnych lekarzy.

Burza po ujawnieniu milionowych zarobków

Przyspieszenie prac nad ustawą nie było przypadkowe. Wszystko zaczęło się od głośnej publikacji dotyczącej lekarza w trakcie specjalizacji, który miał zarobić w 2025 roku aż 1,6 mln zł.

Sprawa wywołała ogromne emocje i rozpoczęła dyskusję o wynagrodzeniach w publicznej ochronie zdrowia. Rząd uznał, że bez dokładnych danych nie da się skutecznie zarządzać systemem.

Nie tylko kontrola. Szykują się kolejne zmiany

Nowe przepisy to dopiero początek. Ministerstwo Zdrowia już zapowiada następne regulacje dotyczące wynagrodzeń w szpitalach.

Wśród rozważanych rozwiązań jest między innymi wprowadzenie limitu procentowego wydatków na płace w budżetach placówek medycznych. Trwają także prace nad ograniczeniami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia oraz zasadami zatrudniania lekarzy na kontraktach.

Lekarze ostrzegają: szpitale mogą stracić specjalistów

Nie wszyscy są jednak zachwyceni kierunkiem zmian. Przedstawiciele środowiska lekarskiego obawiają się, że kolejne ograniczenia mogą odbić się na pacjentach.

Zdaniem rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej, Jakuba Kosikowskiego, szczególnie zagrożone mogą być szpitale powiatowe, które często przyciągają specjalistów właśnie wyższymi stawkami niż duże miejskie placówki.

Jeżeli możliwość oferowania atrakcyjnych wynagrodzeń zostanie ograniczona, część lekarzy może zrezygnować z pracy w mniejszych ośrodkach.

Kontrakty królują wśród specjalistów

Dane pokazują, że zdecydowana większość lekarzy specjalistów nie pracuje dziś na etacie. Aż 73 proc. wykonuje swoje obowiązki na podstawie kontraktów.

Lekarz prowadzący działalność gospodarczą wystawia szpitalowi faktury za wykonane usługi. Część rozlicza się za przepracowane godziny, inni otrzymują wynagrodzenie zależne od liczby wykonanych procedur.

Według danych AOTMiT ponad 1 proc. kontraktów specjalistów przekracza wartość 100 tys. zł miesięcznie. Dla porównania, przy umowach o pracę takie wynagrodzenia należą do absolutnej rzadkości.

Teraz ruch należy do Senatu

Ustawa została już przyjęta przez Sejm, ale zanim wejdzie w życie, musi jeszcze przejść przez Senat. Izba wyższa ma zająć się nowymi przepisami już podczas najbliższego posiedzenia.

Zdaniem analityków temat zarobków lekarzy jeszcze długo będzie budził emocje. A państwo chce wreszcie dokładnie wiedzieć, ile naprawdę kosztuje polski system ochrony zdrowia.

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