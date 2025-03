Nawet 17 tys. zł na mieszkanie lub dojazdy do pracy. Kto może tyle dostać

Rok 2025 przynosi pozytywne zmiany dla młodych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowe przepisy, które podnoszą wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla tej grupy zawodowej. To ważny krok w kierunku poprawy warunków pracy młodych medyków i wzmocnienia polskiego systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 15i ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wynagrodzenie lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów do 30 czerwca 2025 roku wynosi 6 798 zł brutto. Jednak już od 1 lipca 2025 roku wysokość wynagrodzenia wzrośnie do 7 773 zł. Warto podkreślić, że wysokość wynagrodzeń została ustalona na podstawie współczynnika pracy dla tej grupy zawodowej, który wynosi 0,95, oraz średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za 2024 rok.

Decyzja o podwyżkach wynagrodzeń lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów jest wynikiem przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z nią, wynagrodzenia w zawodzie lekarza stażysty powinny odpowiadać określonemu współczynnikowi pracy, który zależy od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dlaczego to takie ważne?

Podwyżka wynagrodzenia stanowi istotny element poprawy warunków pracy młodych lekarzy, którzy w trakcie stażu podyplomowego pełnią ważną funkcję w systemie ochrony zdrowia. Mimo że staż podyplomowy to czas intensywnej nauki i zdobywania doświadczenia, młodzi medycy muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami zawodowymi.

Korzyści z podwyżek dla młodych lekarzy i systemu ochrony zdrowia jest wiele. To mn.in.:

Zatrzymanie młodych medyków w Polsce: Adekwatne wynagrodzenie jest istotnym czynnikiem w zatrzymaniu tych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.

Odpowiedź na rosnące koszty życia: Wzrost wynagrodzenia lekarzy stażystów to także odpowiedź na rosnące koszty życia, szczególnie w kontekście młodych ludzi, którzy po ukończeniu studiów medycznych rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Atrakcyjność zawodu: Zmiana wysokości wynagrodzenia ma na celu uczynienie tej grupy zawodowej bardziej atrakcyjną w kontekście zawodów medycznych, w których brakuje pracowników.

Satysfakcja zawodowa i jakość pracy: Wyższe wynagrodzenie może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji zawodowej młodych lekarzy i poprawy jakości ich pracy w przyszłości.

Podsumowując, podwyżki dla lekarzy stażystów w 2025 roku to ważny krok w kierunku poprawy warunków pracy młodych medyków i wzmocnienia polskiego systemu ochrony zdrowia. Wyższe wynagrodzenia mają zachęcić absolwentów medycyny do pozostania w kraju i podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych.

Warto podkreślić, że od lipca 2025 roku w górą idą także pensje bardziej doświadczonych medyków (m.in. lekarzy specjalistów) i przedstawicieli innych zawodów medycznych i pokrewnych zatrudnionych w publicznych placówkach ochrony zdrowia np. pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych.

